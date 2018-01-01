ВСЕ НОВОСТИ:

Голосуем за название Новой группы в ФБ (о наших детках)

После выхода материала: "Помогите с названием новой группы в ФБ о наших детках"

поступило несколько предложений. По результатам голосования и будет создана группа. Заранее всем СПАСИБО!
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/permalink/2767279816640447/

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.