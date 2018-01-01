СРОЧНО. У никопольской Громады украли 176 гектар земли!

Виталий Журавлёв‎

НІКОПОЛЬЦІ Громадська Спілка

Никопольчане, сегодняшняя тема из цикла о никопольской коррупции заслуживает отдельного внимания, с обязательным распространением по средствам массовой информации всеукраинского уровня. Страна должна узнать, что произошло в казацкой столице Украины – славном городе Никополе, Днепропетровская область.Речь пойдет о том, как преступная группа высоких чиновников украла у никопольской Громады 176 гектар земли сельскохозяйственного назначения. Мошенники после открытия рынка земли готовятся продать эту земли и положить огромные деньги в личный карман.Итак, до начала 2020 года во владении Никопольского городского совета находились 176 гектар земли. Упрощенная дислокация - внутри многоугольника: улица Первомайская - водоохранная зона Каховского водохранилища – улица П.Украины – улица Лесная. На схеме Генерального плана Никополя этот участок выделен черным овалом.Здесь ещё в конце 80-х годов прошлого века планировалась застройка микрорайона «Рассвет», но эти планы не сбылись, и участок так и остался в статусе «Земли сельхозназначения, целевое использование – ОГОРОДНИЧЕСТВО».Имеется Государственный Акт на постоянное владение этим земельным участком, Акт оформлен ещё в 1993 году.Однако, месяц назад, 23 января 2020 года ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ на указанные 176 гектар никопольской городской земли перерегистрируются на Территориальную громаду села Приднепровское. В несколько этапов преступники реализовали многоходовую коррупционную операцию, о её деталях я расскажу в следующем материале.Эту наглую преступную схему провернули несколько высоких чиновников, один из которых работает в Никопольском городском совете. Не буду пока называть его фамилию – впереди следствие и я не хочу предвосхищать события. Отмечу только, что этот высокий чиновник ежедневно заходит в кабинет к Андрею Петровичу Фисаку и решает с ним многие городские вопросы. Именно этот высокий чиновник ежедневно «вешает лапшу» на уши городскому голове, обещая ему обеспечить избрание на второй срок.Не могу с уверенностью утверждать, что Фисак причастен к реализации схемы по хищению 176 гектар земли у Громады, но моё мнение однозначно – у А.П.Фисака как минимум присутствует халатное отношение к исполнению своих обязанностей. Отмечу, что кадастровая стоимость этого участка – 4 миллиона 422 тысячи гривен.На самом деле – во много раз больше. Дело в том, что Приднепровская сельская рада теперь имеет право выделить по 1-2 гектару физическим лицам для ведения сельского хозяйства. Естественно, после открытия рынка земли, эти гектары будут проданы. А рыночная стоимость здесь огромна – ввиду близости к городу. Коммуникации – РЯДОМ, асфальтированная дорога – с трёх сторон, до водохранилища – рукой подать, электросети можно завести с любого направления…Сомнений нет, организаторы преступной схемы оформят землю на своих подставных лиц и в итоге получат прибыль в СОТНИ тысяч долларов. А ведь эту землю могли получить в собственность жители Никополя, прежде всего, представители льготных категорий – многодетные семьи, участники АТО, чернобыльцы, выпускники детдомов…Уважаемые зрители, в следующем материале я предоставлю дополнительные документы, касающиеся дерибана никопольской земли.Что необходимо СРОЧНО сделать? Городской голова обязан:1. немедленно подать заявление в прокуратуру об открытии уголовного производства. 2. Незамедлительно подать Иск об отмене регистрации 176 гектар никопольской земли за Приднепровской сельской радой. 3. Попутно заявить требования об обеспечении поданного иска – и именно: о запрете ЛЮБЫХ действий с указанной землей. Иначе землю раздерибанят на части по физическим лицам и потом вернуть её Громаде будет, мягко говоря, очень проблематично.Андрей Петрович, обращаюсь к Вам лично – если вы не исполните свои обязанности по защите городской собственности, то тем самым подтвердите свое коррупционное участие в краже земли. Тогда мы самостоятельно подадим все необходимые иски и заявления, а Вам придется ответить на множество неудобных вопросов. Слишком большой ущерб, исчисляемый сотнями миллионов гривен, вы уже принесли никопольской громаде.Продолжение темы – в следующем выпуске, который выйдет в эфир в ближайшее время. Уважаемые зрители, ещё раз прошу помощи в распространении данного материала.