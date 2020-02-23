Помогите с названием новой группы в ФБ о наших детках Самым удачным своим проектом в ФБ считаю группу " Хвостатые и четвероногие, Никопольчане" ( https://www.facebook.com/groups/860602160755466/ ) Там нет грязи, нет политики, и всякого подобного шмурдяка. И вот пришла мысль создать группу о наших детках где так же не будем допускать политику и ей подобную грязь. Где просто участники смогут поделиться фото и видео своих деток, рассказать о достижениях, о каких либо курьезных случаях или просто красивое видео и фото. Чем и как еще будет наполнятся группа - время покажет. Но уверен будет интересно, и возможность отдохнуть душою вместе с нашими детками. Предположительно название: "Никополь. НАШИ детки". Жду от вас варианты в комментариях. Спасибо! Источник: газета "ГОРОД Никополь" http://city-nikopol.com.ua/8851-pomogite-s-nazvaniem-novoj-gruppy-v-fb-o-nashih-detkah.html