Увага ! Репост! Політичні переслідування! Хто ж замовив Миколу Чабатюка?

ХТО НАСТУПНИЙ?
Політв’язень з Нікополя Микола Чабатюк - громадський активіст, правозахисник, боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", у лютому 2019 року визнаний комісією Дніпропетровської облради бійцем-добровольцем, член Нікопольскої громадської ради,на початку 2019 року оголосив про рішення балотуватись на чергових місцевих виборах до Нікопольської міської ради, від 6.10.2019 року член штабу спротиву "Рух опору капітуляції" , волонтер, спортсмен, працює тренером у клубі, має дружину та чотирьох річного сина.
Рішенням Святошинського районного суду міста Києва № 1-КС/759/6511/19 від жовтня 2019 року, на початку листопада 2019 року у помешканні Миколи Чабатюка був проведений обшук із грубими порушеннями (слідчі відмовили Миколі в присутності адвоката під час обшуку, відмовились міняти понятих, тощо), в результаті чого з його квартири був вилучений фрагмент браслета наручного годинника дружини Миколи, який намагаються видати за речовий доказ у кримінальному провадженні № 12019110100000861. Це стало приводом запроторити Миколу за грати й забруднити його репутацію.
Враховуючи вже неприховану хвилю переслідування добровольців по всій Україні (справа Звіробій, Кузьменко, тощо), ув’язнення Миколи, виглядає як політичне переслідування борців за незалежність та суверенітет України.
Треба сказати, що нікопольських добровольців вже намагались «закрити» (http://city-nikopol.com.ua/7953-dobrovolcv-nkopolya-zamovil…), але тоді на обшуки встигли прибути журналісти та побратими хлопців і «доказів» причетності не вдалось знайти в їх помешканнях.
На сьогодні, попри очевидну притягненість за вуха «причетності» Миколи до справи, що зазначена вище, термін тримання під вартою продовжений на 2 місяці. У СІЗО його піддають тортурам з метою примушення підписати «явку з повинною».
Навіть побіжне ознайомлення з матеріалами розгляду справи № 1-КС/759/6511/19 у суді дає можливість зробити очевидний висновок, що Микола з’явився там за чиїмось наказом.
Спочатку досудовим розслідуванням встановлено причетність до злочинних дій 4-х осіб (без Чабатюка) та невстановленої особи, а вже згодом «потерпілий» під час допиту «дивним чином», без очної ставки чи, навіть, без процедури впізнання, вказує на підозру у причетності до злочину саме Чабатюка (слов’янської зовнішності, що з 2014 року безперервно носить бороду). На суді «потерпілий» вказує, що упізнав в Миколі чоловіка кавказької?! 😳 національності, без бороди?! 😳, який нібито проїзжав повз на своєму авто?! 😳
! Більше того, на стороні Миколи є свідки, що 24.05.2019 року (встановлена слідством дата здійснення злочину) Микола знаходився в Нікополі й ніяк не міг бути у Києві чи Київській області.
Натомість, доброволець, що у 2014-2016 роках, без зарплат та пільг, ризикуючи власним життям та втрачаючи здоров’я, брав активну участь у захисті територіальної цілісності та незалежності України, згодом допомагав в якості волонтера добровольцям та ЗСУ, є активним учасником Руху становлення незалежної держави Україна, правозахисником, активним громадським та політичним діячом, сьогодні піддається тортурам та переслідуванню з боку замовників-сепаратистів!
❓ Хто ж замовив Миколу Чабатюка?
Джерело: НАША БАТЬКІВЩИНА