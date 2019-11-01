Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 22 февраля (19:00)

Обо всем что происходило за уходящую неделю и не только В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк (Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение)) Эфир проводился на нашем канале в ютуб: https://youtu.be/xHjp0lvkCqQ Видео эфира залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/8849-anons-subbotnij-prjamoj-jefir-subektivnoe-mnenie-ot-22-fevralja-1900.html