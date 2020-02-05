Так вот кто "выиграл" тендер на вывоз мусора в нашем городе. Что ждет Никопольчан? (видео архив)



Так вот кто "выиграл" тендер на вывоз мусора в нашем городе. Что ждет Никопольчан? (видео архив)

Так вот кто "выиграл" тендер на вывоз мусора в нашем городе. Что ждет Никопольчан? (видео архив)

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