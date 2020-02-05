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Сьогодні ми вже в 76 раз відзначаємо День визволення Нікополя від німецьких військ


Під час Другої світової війни наше місто два з половиню роки знаходилося під окупаційною німецькою владою. То були страшні часи, коли повсякденне життя звичайних нікопольців було пов’язане зі смертями, хворобами, руйнуваннями та загрозою потрапити до концтаборів.

Під час Нікопольсько-Криворізької операції, в ніч з 7 на 8 лютого, Нікополь було звільнено від окупантів. Дякую всім тим, хто в ту холодну та страшну зиму 1944 року визволяв наше місто! Всім тим, хто віддав свої життя, щоб звільнити Нікополь від ворога та тим, хто тоді вижив і розповів про війну.

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