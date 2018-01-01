31 січня відбулося засідання чергової 53 сесії Покровської міської ради.Головним розглядали питання про стан впровадження в м. Покров медичної реформи на рівні первинної медичної допомоги за підсумками 2019 року.Доповідаючи з даного питання, головний лікар ЦПМСД Олексій Леонтьєв зазначив, що Центр первинної медико-санітарної допомоги здійснює медичне обслуговування населення територіальної громади за програмою медичних гарантій згідно укладеного договору з Національною службою здоров’я України.До приєднання Шолохівського старостинського округу, у структурі ЦПМСД було п'ять амбулаторій, потім додалася шоста, у складі якої Шолохівська амбулаторія ЗПСМ та Миронівський фельдшерський пункт.За результатами минулого року 33 311 мешканців громади підписали декларації про вибір своїх лікарів, що складає 76,9% усього населення.У Центрі працює 20 лікарів первинної медичної допомоги та 2 лікаря акушера-гінеколога.Кадровий ресурс підприємства за минулий рік вдалося зміцнити. Штат поповнився трьома сімейними лікарями та лікарем-педіатром. Відтак, забезпеченість лікарями складає 87,5%.Вагомою підтримку для молодих спеціалістів стала реалізація міської програми «Міські стимули для медичних працівників територіальної громади міста Покров». Двоє залучених медичних працівників отримали по 50 тис. грн. матеріальної грошової допомоги на поліпшення соціально-побутових умов проживання.Задля підвищення професійного рівня медичних працівників, відкрито навчально-методичний кабінет в амбулаторії ЗПСМ №4.Обладнано нові клініко-діагностичні кабінети в амбулаторіях ЗПСМ № 4 (доросла поліклініка) та №6 (Шолохове).Відкрито кабінети денного перебування хворих в амбулаторія ЗПСМ №1(Рудник) та №6.В селі Миронівка відновлена робота медичного пункту.В амбулаторії №5 (дитяча поліклініка) відкрилися інгаляційна та сольова кімнати. Розширено зону більш комфортного перебування дітей у закладі.У центрі успішно функціонує медична інформаційна система HELSI. За висновками команди ХЕЛСІ, лікарі нашого Центру є найактивнішими користувачами системи.За минулий рік вдалося значно покращити матеріально-технічну базу ЦПМСД. У достатньому обсязі закуплені медикаменти та перев’язувальний матеріал для надання первинної медичної допомоги. Придбано обладнання та медтехніка, продовжено комп’ютеризацію Центру. Створюються комфортні зони очікування для пацієнтів. За результатами участі у міській програмі «Бюджет участі», у ЦПМСД встановлено 6 кондиціонерів.Протягом року заробітна плата на підприємстві зросла в середньому на 29,1%.Доповідь головного лікаря депутати взяли до відома і прийняли відповідне рішення.Всього на сесії ухвалено 15 рішень. Зокрема, внесено зміни до бюджету та зміни до Регламенту роботи Покровської міської ради. затверджено Статути Навчально виховного комплексу та Будинку творчості для дітей та юнацтва. Ухвалено рішення про облаштування монументу братських поховань на території кладовища с. Олександрівка.