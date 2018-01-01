До 102 річниці бою під Крутами

Саме 29 січня 1918 року відбулася історична подія, де зустрілись у бою українські курсанти, студенти та школярі з армією більшовиків.Сьогодні цей день символізує героїзм та звитягу українського народу. За різною інформацією з українського боку загинуло від 70 до 100 бійців.Бій під Крутами став відправною точкою укладення Брестської угоди - мирного договору між урядом Української Народної Республіки і державами Четвірного союзу, за яким визнавали самостійність УНР.