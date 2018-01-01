У Нікополі оперативники затримали серійного злодія, який промишляв крадіжками з автомобілів

Чоловік забирав з автівок магнітоли, відеореєстратори та інструменти, які потім збував на ринках міста. На сьогодні доведено його причетність до п’яти епізодів.За підозрою в серії крадіжок поліцейські встановили раніше засудженого 29-річного мешканця міста Нікополя. Правоохоронці з’ясували, що чоловік орудував протягом двох місяців. Потерпілі помічали зникнення речей після того, як залишали на ніч свої транспортні засоби у дворах. Зловмисник, за допомогою ножиць, відчиняв авто та крав те, що впадало до зору: магнітоли, відеореєстратори, інструменти і навіть одяг власників.Всі речі чоловік збував на ринках міста. Правоохоронцям вдалося частково повернути викрадене власникам.27 січня слідчим за погодженням із місцевою прокуратурою зловмиснику оголошено підозру за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.