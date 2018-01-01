Оголошення про скликання 58-ї сесії міської ради VІІ скликання

31 січня 2020 року о 10.00 в залі засідань міської ради (4-й поверх) відбудеться засідання п’ятдесят восьмої сесії міської ради VІІ скликання.На розгляд сесії винесені такі питання:- про урегулювання земельних відносин;- про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Нікопольської міської ради у 2019 році;- про порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;- про надання згоди на внесення змін до Договору купівлі – продажу об`єкта незавершеного будівництва від 26.12.2015 р.№ 6102, 6103, щодо продовження строків будівництва;- про встановлення орендної плати Нікопольському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області;- про врахування пропозицій, викладених в Резолюції громадських слухань з питання обговорення проекту рішення про затвердження складу Громадської ради, обраної на Установчих зборах 17.04.2018 року;- про затвердження складу Громадської ради при Нікопольській міській раді;- різне.