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Сегодня в Никополе учеников школы № 1 имени А. Коваля отпустили домой. В школе нет воды и тепла

28 января в Никополе учеников школы № 1 имени А. Коваля отпустили домой. В школе нет воды и тепла.

Об этом Информатор сообщает со ссылкой на страницe Никопольского городского совета в социальной сети Facebook. Остановка учебного процесса разрешена приказом отдела образования и науки.

Учебно-воспитательный процесс приостановлен в связи с аварийной ситуацией на водопроводной сети и вынужденной остановкой котельной. Коммунальщики предприятия «Никопольводоканал» проводят ремонтные работы. 29 января школа № 1 будет работать в обычном режиме.

Мария Дымченко

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