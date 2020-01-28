Сегодня в Никополе учеников школы № 1 имени А. Коваля отпустили домой. В школе нет воды и тепла

Мария Дымченко

28 января в Никополе учеников школы № 1 имени А. Коваля отпустили домой. В школе нет воды и тепла.Об этом Информатор сообщает со ссылкой на страницe Никопольского городского совета в социальной сети Facebook. Остановка учебного процесса разрешена приказом отдела образования и науки.Учебно-воспитательный процесс приостановлен в связи с аварийной ситуацией на водопроводной сети и вынужденной остановкой котельной. Коммунальщики предприятия «Никопольводоканал» проводят ремонтные работы. 29 января школа № 1 будет работать в обычном режиме.