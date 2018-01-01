За фактом пошкодження скла на рейсових автобусах поліція Нікополя відкрила кримінальне провадження

Наразі поліція Нікополя вживає заходи для встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину.26 січня приблизно о 18:40 до Нікопольського відділу поліції надійшло повідомлення про пошкодження скла на 4-х рейсових автобусах. Як встановили поліцейські, під час руху автобусів з пасажирами в районі зупинки «4 міська лікарня» невідомі особи почали кидати каміння у бокове скло автобусів. З місця події вилучено каміння, яке могло бути знаряддям злочину.Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що передбачає покарання від штрафу до обмеженням волі на строк до п'яти років.