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За фактом пошкодження скла на рейсових автобусах поліція Нікополя відкрила кримінальне провадження

Наразі поліція Нікополя вживає заходи для встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину.

26 січня приблизно о 18:40 до Нікопольського відділу поліції надійшло повідомлення про пошкодження скла на 4-х рейсових автобусах. Як встановили поліцейські, під час руху автобусів з пасажирами в районі зупинки «4 міська лікарня» невідомі особи почали кидати каміння у бокове скло автобусів. З місця події вилучено каміння, яке могло бути знаряддям злочину.

Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що передбачає покарання від штрафу до обмеженням волі на строк до п'яти років.

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