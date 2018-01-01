В ході спецоперації із залученням працівників КОРД у Нікополі затримала наркозбувача

Під час обшуку його автомобіля правоохоронці вилучили наркотики, пістолет та гроші в сумі 97 тисяч гривень. Все вилучене направили на експертизу.Спецоперація із затримання чоловіка в рамках відкритого кримінального провадження відбулась 23 січня за участі оперативників Нікопольського відділу поліції та спецпризначенців КОРД. В ході документування злочинної діяльності групи осіб, які підозрюють у збуті наркотиків в Нікополі, поліцейські провели санкціонований обшук автомобіля «Lexus».Наразі 39-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Відомо, що раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за збут та зберігання наркотичних засобів та зброї.Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3-х до 7 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.Ранее мы писали: