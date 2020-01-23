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Просто доводим до сведения наших читателей


Просто доводим до сведения наших читателей:
 На  сегодня 23.01.20 г.,  группе газеты "ГОРОД Никополь" на Facebook нас более 15 000
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/

Так же хотелось бы отметить:
Наш канал Youtube (7 940 подписчиков):
https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко

Telegram (123 участника)
https://t.me/nikopoldpua

И не забываем о позитиве - группа на Facebook  "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане"
(5 509 участников)
https://www.facebook.com/groups/860602160755466/

Ну и оф. сайт издания газета "ГОРОД Никополь"
http://www.nikopol.dp.ua
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