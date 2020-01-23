Просто доводим до сведения наших читателей
Просто доводим до сведения наших читателей:
На сегодня 23.01.20 г., группе газеты "ГОРОД Никополь" на Facebook нас более 15 000https://www.facebook.com/groups/citynikopol/
Так же хотелось бы отметить:
Наш канал Youtube (7 940 подписчиков):https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко
Telegram (123 участника)https://t.me/nikopoldpua
И не забываем о позитиве - группа на Facebook "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане"
(5 509 участников)https://www.facebook.com/groups/860602160755466/
Ну и оф. сайт издания газета "ГОРОД Никополь"http://www.nikopol.dp.ua
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