Просто доводим до сведения наших читателей:На сегодня 23.01.20 г., группе газеты "ГОРОД Никополь" на Facebook нас более 15 000Так же хотелось бы отметить:Наш канал Youtube (7 940 подписчиков):Telegram (123 участника)И не забываем о позитиве - группа на Facebook "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане"(5 509 участников)Ну и оф. сайт издания газета "ГОРОД Никополь"Зарегистрировано пользователей: 22 513Регистрируйтесь, подписывайтесь.