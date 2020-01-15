Что же нас ждет в 19.01.2020г., льда ведь - нет! Вы лично готовы окунуться?

Желаю добра, мира, благополучия и удачи !
Праздники продолжаются и следующие праздничное событие для многих - это Крещение Господнее!
У нас в Никополе принято его праздновать походом в церковь, освящением воды и конечно главной «вишенкой» (для самых отважных Никопольчан) является окунанием в открытый водоем!
Особенно это смотрится весело, когда есть лед и выстраиваются, тепло одетые люди возле вырубной проруби в хороший мороз примерно этак в -10С в ожидание «смельчаков»
Вот смотришь, подходит такой храбрец к проруби, скидывает всю одежду и «хлоп»- окунулся человек, желательно 3 раза.
«Кайф»! Этот миг прекрасен!!!
Набираешься здоровья на весь год !
Вода +4-2С
Сразу же растирание и в окутывание в теплые вещи.
Многие уверяют даже о том, что заболеть ведь не реально.
Что же нас ждет в 19.01.2020г., льда ведь - нет!
Веселая пробежка и приседание в холодную воду))
Каждое утро, чем ближе к Крещению наверное каждый человек обещает себе, что он сможет пополнить ряды «моржей» и в этот раз -точно нырнет в прорубь!
А вы лично готовы окунуться?
С уважением,