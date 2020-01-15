Что же нас ждет в 19.01.2020г., льда ведь - нет! Вы лично готовы окунуться?

С уважением,

Поздравляю всех читателей газеты с Новым Годом и Рождеством Христовым!Желаю добра, мира, благополучия и удачи !Праздники продолжаются и следующие праздничное событие для многих - это Крещение Господнее!У нас в Никополе принято его праздновать походом в церковь, освящением воды и конечно главной «вишенкой» (для самых отважных Никопольчан) является окунанием в открытый водоем!Особенно это смотрится весело, когда есть лед и выстраиваются, тепло одетые люди возле вырубной проруби в хороший мороз примерно этак в -10С в ожидание «смельчаков»Вот смотришь, подходит такой храбрец к проруби, скидывает всю одежду и «хлоп»- окунулся человек, желательно 3 раза.«Кайф»! Этот миг прекрасен!!!Набираешься здоровья на весь год !Вода +4-2ССразу же растирание и в окутывание в теплые вещи.Многие уверяют даже о том, что заболеть ведь не реально.Что же нас ждет в 19.01.2020г., льда ведь - нет!Веселая пробежка и приседание в холодную воду))Каждое утро, чем ближе к Крещению наверное каждый человек обещает себе, что он сможет пополнить ряды «моржей» и в этот раз -точно нырнет в прорубь!А вы лично готовы окунуться?