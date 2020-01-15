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Что же нас ждет в 19.01.2020г., льда ведь - нет! Вы лично готовы окунуться?

Поздравляю всех читателей газеты с Новым Годом и Рождеством Христовым!
Желаю добра, мира, благополучия и удачи !

Праздники продолжаются и следующие праздничное событие для многих  - это Крещение Господнее!
У нас в Никополе принято его праздновать походом в церковь, освящением воды и конечно главной «вишенкой» (для самых отважных Никопольчан) является окунанием в открытый водоем!

Особенно это смотрится весело, когда есть лед и выстраиваются, тепло одетые люди возле вырубной проруби в хороший мороз примерно этак в -10С в ожидание «смельчаков»
Вот смотришь,  подходит такой храбрец к проруби, скидывает всю одежду и «хлоп»- окунулся человек,  желательно 3 раза. 

«Кайф»! Этот миг прекрасен!!!

Набираешься здоровья на весь год !

Вода +4-2С
Сразу же растирание и в окутывание в теплые вещи. 
Многие уверяют даже о том, что заболеть ведь не реально. 

Что же нас ждет в 19.01.2020г., льда ведь - нет!
Веселая пробежка и приседание в холодную воду)) 



Каждое утро, чем ближе к Крещению наверное каждый человек обещает себе, что он сможет пополнить ряды «моржей» и в этот раз -точно нырнет в прорубь!

А вы лично готовы окунуться?

С уважением,

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