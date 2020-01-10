УЧЕНЬ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ М.ПОКРОВ СТАВ ПРИЗЕРОМ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ

Завершився Перший сезон постійного онлайнового міжнародного конкурсу співаків, музикантів, авторів пісень «Сузір’я Україна». Серед переможців — покровчанин.
Лауреатом ІІ ступеню став вихованець Дитячої школи мистецтв та учень СЗШ №6 - Андрій Беспавлий. Професійне конкурсне журі достойно оцінило роботу юного композитора. Мелодію, написану для фортепіано, Андрій назвав “Грозою”. Її емоційність та експресивність підкреслила незвичайна відеопрезентація.
Подяку від міжнародного професійного конкурсу отримала і викладач юного композитора по класу фортепіано Катерина Алабужева.
Катерина Миколаївна радіє за здібного учня, зазначаючи, що це не перша його авторська робота. Одна з них була відзначена на подібному конкурсі, котрий проходив у стінах Школи мистецтв.
Участь у міжнародному конкурсі не лише змотивувала хлопця, а й за умовами конкурсу дозволила долучитися до нової творчої екосистеми “Музика” для співаків, музикантів, авторів пісень, продюсерів, вчителів та студентів.
Бажаємо переможцю конкурсу та викладачу подальших яскравих творчих досягнень!
Прес-служба міського голови.