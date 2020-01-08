Серьезное ДТП с пострадавшими в Никополе на Электрометаллургов.





Об этом Информатор сообщает с места происшествия. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Deawoo Nexia. Количество пострадавших устанавливают.



Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования открыли изуродованные двери автомобиля Deawoo Nexia и предоставили доступ сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных действий.



К оказанию помощи были привлечены 4 спасателя. Пострадавших госпитализировали несколькими бригадами скорой помощи.



Известно, что все три транспортных средства двигались в одном направлении, в сторону завода НЗФ. Причины ДТП и виновных устанавливают правоохранители. На месте работают следователи.



По предварительной информации, один из водителей автомобилей был в алкогольном опьянении. Медики взяли все необходимые анализы. Пострадавшим в ДТП оказывают всю необходимую помощь. Причины аварии и точное количество пострадавших мы сообщим позже.

Источник ​

8 января, около 7:00, в Никополе на улице Электрометаллургов, 141, произошло масштабное ДТП. В результате столкновения автобуса и двух автомобилей пострадали и погибли люди.Об этом Информатор сообщает с места происшествия. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Deawoo Nexia. Количество пострадавших устанавливают.Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования открыли изуродованные двери автомобиля Deawoo Nexia и предоставили доступ сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных действий.К оказанию помощи были привлечены 4 спасателя. Пострадавших госпитализировали несколькими бригадами скорой помощи.Известно, что все три транспортных средства двигались в одном направлении, в сторону завода НЗФ. Причины ДТП и виновных устанавливают правоохранители. На месте работают следователи.По предварительной информации, один из водителей автомобилей был в алкогольном опьянении. Медики взяли все необходимые анализы. Пострадавшим в ДТП оказывают всю необходимую помощь. Причины аварии и точное количество пострадавших мы сообщим позже.Источник ​ https://nikopol.informator.ua/ ​​​

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