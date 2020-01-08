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Серьезное ДТП с пострадавшими в Никополе на Электрометаллургов.

8 января, около 7:00, в Никополе на улице Электрометаллургов, 141, произошло масштабное ДТП. В результате столкновения автобуса и двух автомобилей пострадали и погибли люди.

Об этом Информатор сообщает с места происшествия. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Deawoo Nexia. Количество пострадавших устанавливают.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования открыли изуродованные двери автомобиля Deawoo Nexia и предоставили доступ сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных действий.

К оказанию помощи были привлечены 4 спасателя. Пострадавших госпитализировали несколькими бригадами скорой помощи.

Известно, что все три транспортных средства двигались в одном направлении, в сторону завода НЗФ. Причины ДТП и виновных устанавливают правоохранители. На месте работают следователи.

По предварительной информации, один из водителей автомобилей был в алкогольном опьянении. Медики взяли все необходимые анализы. Пострадавшим в ДТП оказывают всю необходимую помощь. Причины аварии и точное количество пострадавших мы сообщим позже.
Источник ​https://nikopol.informator.ua/​​​

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