Серьезное ДТП с пострадавшими в Никополе на Электрометаллургов.

8 января, около 7:00, в Никополе на улице Электрометаллургов, 141, произошло масштабное ДТП. В результате столкновения автобуса и двух автомобилей пострадали и погибли люди.
Об этом Информатор сообщает с места происшествия. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Deawoo Nexia. Количество пострадавших устанавливают.
Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования открыли изуродованные двери автомобиля Deawoo Nexia и предоставили доступ сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных действий.
К оказанию помощи были привлечены 4 спасателя. Пострадавших госпитализировали несколькими бригадами скорой помощи.
Известно, что все три транспортных средства двигались в одном направлении, в сторону завода НЗФ. Причины ДТП и виновных устанавливают правоохранители. На месте работают следователи.
По предварительной информации, один из водителей автомобилей был в алкогольном опьянении. Медики взяли все необходимые анализы. Пострадавшим в ДТП оказывают всю необходимую помощь. Причины аварии и точное количество пострадавших мы сообщим позже.
Источник https://nikopol.informator.ua/