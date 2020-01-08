Утром 8 января над столицей Ирана Тегераном разбился пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ)

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту самолета находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
По последним данным, среди погибших — 11 украинцев: девять членов экипажа и 2 пассажира.
Также 82 — граждане Ирана; 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — ФРГ, 3 — Великобритании.
Авиалайнер направлялся из Тегерана в Киев. По информации интернет-сервиса Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета.
Также отмечается, что самолет успел набрать высоту почти 2328 метров, прежде чем уйти в пике и разбиться.
Причины катастрофы: версии и официальные заявления.
Издание Daily Mail сообщало, что украинский самолет в Иране могли случайно сбить. Издание отмечало, что авиакатастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американскую военную базу в Ираке.
Впрочем, по данным властей Ирана, причиной авиакатастрофы стали «проблемы с двигателем».
Посольство Украины в Ираке также сообщило, что самолет разбился из-за технических проблем с двигателем, и исключило версию теракта.
В связи с катастрофой президент Владимир Зеленский прервал свой отдых в Омане и вернулся в Украину.
Зеленский также сделал заявление в связи с падением самолета:
«Страшные новости с Ближнего Востока. Сегодня сразу после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (город Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании „Международные авиалинии Украины“ попал в катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По последним данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои огромные соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа».
При СНБО Украины создали оперативный штаб в связи с катастрофой украинского самолета.
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