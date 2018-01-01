Может ли ребенок самостоятельно включить-отключить городскую Елку? Так и должно быть?



Может ли ребенок самостоятельно включить-отключить городскую Елку? Так и должно быть?



Видео присланное мамой ребенка Может ли ребенок самостоятельно включить-отключить городскую Елку? Так и должно быть?Видео присланное мамой ребенка

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