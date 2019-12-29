Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 28 декабря (19:00) В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк Эфир проводился 28.12.19 в 19 00 на нашем канале в ютуб после залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь http://www.nikopol.dp.ua Опубліковано Газета ГОРОД Никополь Субота, 28 грудня 2019 р.

Поговорим обо всем что происходило за уходящую неделюВ студии Виктор Артеменко и Оксана ЗеленякПреимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))Видео эфира будет залито в группу на ФБи сохранится на сайте газеты ГОРОД Никопольhttp://www.nikopol.dp.ua