В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк
Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))
Видео эфира будет залито в группу на ФБ
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/
Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 28 декабря (19:00)
В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк Эфир проводился 28.12.19 в 19 00 на нашем канале в ютуб после залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь http://www.nikopol.dp.uaОпубліковано Газета ГОРОД Никополь Субота, 28 грудня 2019 р.
и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь
http://www.nikopol.dp.ua