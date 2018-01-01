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Денису Герману: Поддержим наших медиков!

С каждым годом, а то месяцем состояние нашей, Бесплатной, медицины гарантированной Конституцией Украины становится все плачевнее и плачевнее.

Мизерные зарплаты медиков, непонятно на что настроенные реформы, материальное обеспечение на уровне стран третьего мира и скотское отношение - вот что выводит на митинг медработников и других Никопольчан 19 декабря в 9:00 к зданию исполкома.

Обращаюсь к народному депутату, Денису Герману: - Может Вы отвлечетесь от продажи земли и обратите внимание на не менее важные, хоть и не прибыльные, вопросы волнующие Никопольчан СЕГОДНЯ! Ведь завтра может быть поздно. Жизнь у каждого из нас одна, и ее не возможно переснять.  Может от красивых фотографий с красящими грабли пора перейти к делу? Если Вы способен что то сделать для округа (кроме фото, и обещаний).

Обращаюсь ко всем Никопольчанам поддержать наших медработников 19 декабря в 9:00 у здания исполкома.
4 декабря в г. Марганец от ботулизма умер парень,  - 34 года, . 
В Марганце не было сыворотки, в Никополе и Томаковке тоже не было. 
Повезли в Днепр, но было уже поздно. 
Согласно новой медреформы в нашей области созданы пять госпитальных округов, в каждом из которых должна быть полностью укомплектованная больница. 
Марганец относится к Никопольскому госпитальному округу, то есть у нас должна быть больница, которая почему то тоже не имеет сыворотки от ботулизма, хотя мы находимся на берегу Каховского водохранилища и эта сыворотка нам жизненно необходима. 
Хотелось бы  узнать в каком объеме финансируется из местного бюджета и почему у них ничего нет...
И еще главное - Когда закончится БАРДАК из за которого гибнут люди
Или Вам, Денис Герман, фото с граблями важнее?

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1 комментарий

Виктор Артеменко Вчера, 20:07
4 декабря в г. Марганец от ботулизма умер парень, - 34 года, .
В Марганце не было сыворотки, в Никополе и Томаковке тоже не было.
Повезли в Днепр, но было уже поздно.
Согласно новой медреформы в нашей области созданы пять госпитальных округов, в каждом из которых должна быть полностью укомплектованная больница.
Марганец относится к Никопольскому госпитальному округу, то есть у нас должна быть больница, которая почему то тоже не имеет сыворотки от ботулизма, хотя мы находимся на берегу Каховского водохранилища и эта сыворотка нам жизненно необходима.
Хотелось бы узнать в каком объеме финансируется из местного бюджета и почему у них ничего нет...
И еще главное - Когда закончится БАРДАК из за которого гибнут люди
Или Вам, Денис Герман, фото с граблями важнее?
--------------------
С уважением, Виктор Артеменко
гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
050 7085305, 096 9727785
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
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