Денису Герману: Поддержим наших медиков!

С каждым годом, а то месяцем состояние нашей, Бесплатной, медицины гарантированной Конституцией Украины становится все плачевнее и плачевнее.Мизерные зарплаты медиков, непонятно на что настроенные реформы, материальное обеспечение на уровне стран третьего мира и скотское отношение - вот что выводит на митинг медработников и других НикопольчанОбращаюсь к народному депутату, Денису Герману: - Может Вы отвлечетесь от продажи земли и обратите внимание на не менее важные, хоть и не прибыльные, вопросы волнующие Никопольчан СЕГОДНЯ! Ведь завтра может быть поздно. Жизнь у каждого из нас одна, и ее не возможно переснять. Может от красивых фотографий с красящими грабли пора перейти к делу? Если Вы способен что то сделать для округа (кроме фото, и обещаний).Обращаюсь ко всем Никопольчанам поддержать наших медработников4 декабря в г. Марганец от ботулизма умер парень, - 34 года, .В Марганце не было сыворотки, в Никополе и Томаковке тоже не было.Повезли в Днепр, но было уже поздно.Согласно новой медреформы в нашей области созданы пять госпитальных округов, в каждом из которых должна быть полностью укомплектованная больница.Марганец относится к Никопольскому госпитальному округу, то есть у нас должна быть больница, которая почему то тоже не имеет сыворотки от ботулизма, хотя мы находимся на берегу Каховского водохранилища и эта сыворотка нам жизненно необходима.Хотелось бы узнать в каком объеме финансируется из местного бюджета и почему у них ничего нет...И еще главное - Когда закончится БАРДАК из за которого гибнут людиИли Вам, Денис Герман, фото с граблями важнее?