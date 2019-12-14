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Шабаш пятница 13-е или работа земельной комиссии исполкома г. Марганец? (видео)


город Марганец: "Работа" земельной комиссии исполкома или Что есть скрывать "честным" людям?
Выдержка из программы  "Субъективное мнение" от 14 декабря (19:00)

Шабаш пятница 13-е или работа земельной комиссии исполкома г. Марганец?

Шабаш пятница 13-е или работа земельной комиссии исполкома г. Марганец? город Марганец: "Работа" земельной комиссии исполкома или что есть скрывать "честным" людям? Выдержка из программы "Субъективное мнение" от 14 декабря (19:00)

Опубліковано Газета ГОРОД Никополь Субота, 14 грудня 2019 р.

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