Шабаш пятница 13-е или работа земельной комиссии исполкома г. Марганец? (видео)

Шабаш пятница 13-е или работа земельной комиссии исполкома г. Марганец? город Марганец: "Работа" земельной комиссии исполкома или что есть скрывать "честным" людям? Выдержка из программы "Субъективное мнение" от 14 декабря (19:00)