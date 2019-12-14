Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 14 декабря (19:00) Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 14 декабря (19:00) Говорили обо всем что происходило за уходящую неделю В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк На нашем ютуб канале: https://youtu.be/QJ54bAvFemg Видео эфира залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и ранится на сайте газеты ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/8794-subbotnij-prjamoj-jefir-subektivnoe-mnenie-ot-14-dekabrja-1900.html Опубліковано Газета ГОРОД Никополь Субота, 14 грудня 2019 р.

Поговорим обо всем что происходило за уходящую неделюВ студии Виктор Артеменко и Оксана ЗеленякПреимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))Видео эфира будет залито в группу на ФБи сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь