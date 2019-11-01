Борис Кривчик: СЛУГИ И ПРИСЛУГА

Борис Кривчик

Был такой в мире поэт—Александр Грибоедов, современник А.Пушкина, он успел написать лишь одно произведение, но бессмертное—«Горе от ума» (его самого на куски порвали религиозные фанатики, когда он служил послом России в Тегеране). Такое в жизни бывает—львица рождает только одного щененка, но зато ЛЬВА. Не зря весь просвещенный мир уже лет 300 пользуется его фразой—«Служить бы рад, прислуживаться тошно». Вроде и корень один, а смысл совершшенно разный.Но давайте посмотрим в настоящее и прикинем, что, скажем, Порошенко оставил потомкам в назидание? Разве что сказку о том, как бабушка собственными руками непосильным трудом возвела палац в Мадриде, чтобы подарить его внуку Пете?! И этой шулерской схемой охотно пользуются все коррупционеры Украины. Или обратите внимание, пресса так и кишит картинками, как старушка приходит домой, а в дом попасть не может, потому как уже ключ не подходит. Потом в дверях появляется амбал и сообщает, что отныне живет здесь он, а барахло старушкино сложено под лестницей. Бедная женщина кидается к ученым юридическим лбам, те только руками разводят, мол, пока хозяйки не было, квартиру успели 30 раз перепродать, перезаложить, передарить и в наследство перезавещать, концы искать без толку, такая вот схема.И для земли у жулья своя схема готова—закон будут давить через колено, пока землю быстренько не скупят наши же денежные мешки, но не для себя, (чтобы не вызвать гнев украинского народа), а быстренько продадут ее заморским Соросам и Вандербильтам (нехай у них голова болит). А чо, для жизни им с головой хватит и ренты за землю, а в случай народного бунта—их хата с краю, и глупый народ скоро забудет, что это никакой не Сорос, а наши нардепы голосовал за грабеж народного добра. Тут заковыка имеется—обычно любым делом специалисты занимаются (и землей тоже), ну и кто же видел, как бредут за плугом и налегают на лопату Зеленский и Порошенко, чтобы отведать, за шо они чубятся, то ли помидоры сажают, то ли могилу друг другу роют.А ведь любой школьник толково разъяснит дилетантам, что прежде, чем суетиться с землей, надо провести перепись населения и земли, потом поделить друг на друга (для определения пайки), забрать в земельный банк всю землю у латифундистов (хватит им наживаться на собственности всего народа!) и раздать с кредитами тем, кто будет выращивать хлеб и скот для людей, а не рапс на экспорт, тогда и мясо будет не по цене слонятины и сало не по цене жирафятины. А еще надо решить, живут ли на Донбассе и в Крыму люди, которые тоже имеют право на землю, и главное, каким придурком надо быть, чтобы сперва принять закон о рынке земли, а потом назначать референдум по этому поводу? А если народ скажет дружное «НЕТ», кого будем макать мордой в лужу?Вот в какую кампашку вскочил Зеленский под аплодисменты поклонников, да там же такие оторвиухи, которые любую собаку найдут, разроют и съедят, а опыта у них в этом—на 5 президентов хватит. Это для нас Зеленский президент, а для них он—лох, которого просто грех не облапошить, для чего прохиндеи старательно оттесняют президента в прихожую—помещение для прислуги, ну, это пока еще вопрос, конечно…Интересно, на какой свалке Зеленский насобирал себе советчиков, скажем, медицинских? Какой с них прок? На поле боя в АТО такая санитарка (звать Тамарка) по инструкции подбежит к раненому и обязательно спросит:--Куда ранило?—В живот—Это не моя специализация, я побежала, жди следущую Тамарку. А ведь сейчас благодатное время для решителььных действий и кадровых решений, пока в парламенте сидят нардепы типа казака Гаврилюка, который только и сделал в ВР, что удачно женился, такие проголосуют по инерции за все.И в низах они однодумцев заимели, говорят, и никопольские депутаты вдруг выступили в поддержку рынка земли (кто их просил?), конечно, не рядовым аграриям спорить с нашими депутатам—сплошь академиками сельхознаук, но можно поспорить, они не то что свинрника, или молокозавода не возведут, вряд ли туалет построят на этой земле, поностся с ней как дурни с писаной торбой, да и сбагрят не без навара. А президенту дано работать с каждым, лишь бы он не забывал о разнице между «Кварталом» и реальной жизнью. И решения принимал, касаемые всего народа (а не элиты), народом одобряемые и, главное, исполняемые.Для начала пусть даст пинка под зад Коболеву (вместе с его миллионными зарплатами) и снизит цену на газ на 25%, это народ оценит, а кто скажет, мол, непатриотично, так пусть книжки чтает, там кузнец Вакула с самим чертом договорился ради пользы для любимой.И еще, народу Украины так обрыдло цацкаться с нашей системой правосудия, насквозь гнилой и поощряющей богатых грабить бедных, что если Зеленский немедленно не начнет ее ремонтировать и лечить (как обещал), он может растерять все 73% народного доверия, которое терять рискованно, живя в волчьей стае. И даже если он будет действоать жестко (в духе племен зулусов, масаи или аборигенов, съевших капитана Кука), народ его поддержит, хватит болтать, пришло время действовать и действовать адекватно, памятуя древнюю мудрость, что ракиту ножом режут, а дуб—топором рубят.Для реконструкции судейской власти Зеленскому достаточно сделать несколько простых и понятных шагов:1.Проголосовать снятие всех непркосновенностей и привилегий с судей, прокуроров и ментов (закон один для всех).2. Установить им выборность и упрощенную процедуру их отзыва территориалными громадами.3.Исключить из юридического лексикона слово «подозреваемый», заменив на «обвиняемый», уж больно подозрительно шустро скрываются преступники на Бали с концами.4.Запретить отпускать обвиняемых «под заставу», а в случае побега обвиняемого заключать такого судью в СИЗО вплоть до поимки обвиняемого.5.Любого обвиняемого в коррупции задерживать с кофискацией недвижимости и ареста банковских счетов с дальнейшим расследованием, потому как в первую очередь там скрывают коррупционер «черные» капиталлы.6. С целью сокращения сроков процессов ввести практику принудительного привода свидетелей и адвокатов.7. Сейчас прокуратуры и суды завалены тоннами незавершенных дел, идет процесс перепихивания их между ведомствами, идет и хорошая зарплата. Для повышения стимуляции и ответственности ввести нормы времени на расследование и принятие решения по типичным делам и определять персональную ответственность Тогда нерадивому работнику, не вложившемуся в срок, можно будет сказать «С вещами на выход».А такая чистка необходиа в ожидании трудных дней для Украины, где судейские будут костью в горле. А трудности будут, логика пдсказывает, что минский формат и нормандский—большой блеф, и максимум, чего Зеленский может там достигнуть, так это соглашение о замораживании конфликта да об обмене пленными.Ведь Путин ничего не подпишет, пока с ним не согласуют «Закон об особом статусе Донбасса», это и ежу понятно. Да и на фронте дела показывают, что стороны не горят желанием побросать оружие и побрататься, а Порошенко этот вариант даже не рассматривал, ему выгоднее было воевать.А время против нас работает, за 6 лет и у нас, и у них поколение выросло, врагами выросло, гебельсы постарались, завтра они возьмут автоматы и пойдут убивать бандеровских фашистов, и с кем тогда разговаривать? Да-а, будет над чем поломать голову Зеленскому, лишь бы не забывал, что служит народу, а не прислуживает, и слушается только его.