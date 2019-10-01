Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 2 ноября (19:00) Обо всем что происходило за уходящую неделю В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк Прямой эфир велся на нашем канале ютуб: https://youtu.be/c-bcFQSGK-A Видео эфира залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и хранится на сайте газеты ГОРОД Никополь http://nikopol.dp.ua/8761-subbotnij-prjamoj-jefir-subektivnoe-mnenie-ot-2-nojabrja-1900.html Опубліковано Viktor Artemenko Субота, 2 листопада 2019 р.

Поговорим обо всем что происходило за уходящую неделюВ студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))Видео эфира будет залито в группу на ФБи сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь