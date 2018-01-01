Андрей Дащенко: Мы устали от войны! И только ?

С уважением,

ваш «Украинобот»

Заметили ли вы, что нас опять разделяют (телевиденье, интернет, блогеры) на 2 штаба:1-й -это те, кто за Зеленского2-й- это те, кто за ПорошенкоЕсли ты не с ними, то обязательно тогда ты – «Зебот» или «Порохобот»!Все у пены у рта будут нам доказывать, что именно они и только они!!! любят Украину и только они правы на 100%.Ищут любой удобный случай «подколоть», «ткнуть лицом», цепляются за слова, выискивают «вырванные фразы с текста» и т.д.А в этот момент враг потирает руки от удовольствия….Надеемся увидеть 3-й штаб: Сильный и крепкий, просто за УКРАИНЦЕВ !«Украинобот» !)Давайте думать и идти в одном направлении.Кроме войны, мы устали и от поставленных сцен: с псевдопатриотическими выступлениями, театральных обещаний борьбы с коррупцией , от заоблачно высоких цен на все, от обшарпанных больниц, от вранья в руководящих должностях (от прокуроров до мэров городов), от маленьких зарплат.