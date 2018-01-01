Андрей Дащенко: Мы устали от войны! И только ?

Заметили ли вы, что нас опять разделяют (телевиденье, интернет, блогеры) на 2 штаба:
1-й -это те, кто за Зеленского
2-й- это те, кто за Порошенко
Если ты не с ними, то обязательно тогда ты – «Зебот» или «Порохобот»!
Все у пены у рта будут нам доказывать, что именно они и только они!!! любят Украину и только они правы на 100%.
Ищут любой удобный случай «подколоть», «ткнуть лицом», цепляются за слова, выискивают «вырванные фразы с текста» и т.д.
А в этот момент враг потирает руки от удовольствия….
Надеемся увидеть 3-й штаб: Сильный и крепкий, просто за УКРАИНЦЕВ !
«Украинобот» !)
Давайте думать и идти в одном направлении.
Кроме войны, мы устали и от поставленных сцен: с псевдопатриотическими выступлениями, театральных обещаний борьбы с коррупцией , от заоблачно высоких цен на все, от обшарпанных больниц, от вранья в руководящих должностях (от прокуроров до мэров городов), от маленьких зарплат.
С уважением,
ваш «Украинобот»