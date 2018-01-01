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Андрей Дащенко: Мы устали от войны! И только ?


Заметили ли вы, что нас опять разделяют (телевиденье, интернет, блогеры) на 2 штаба:

1-й -это те, кто за Зеленского 
2-й- это те,  кто за Порошенко 

Если ты не с ними, то обязательно тогда ты – «Зебот» или «Порохобот»!

Все у пены у рта будут нам доказывать, что именно они  и только они!!! любят  Украину и только они правы на 100%.

Ищут любой удобный случай «подколоть», «ткнуть лицом», цепляются за слова, выискивают «вырванные фразы с текста» и т.д.
А в этот момент враг потирает руки от удовольствия….

Надеемся увидеть 3-й штаб: Сильный и крепкий, просто за УКРАИНЦЕВ !

«Украинобот» !)

Давайте думать и идти в одном направлении.

Кроме войны, мы устали и от поставленных сцен: с псевдопатриотическими выступлениями, театральных обещаний борьбы с коррупцией , от заоблачно высоких цен на все,  от обшарпанных больниц, от вранья в руководящих должностях (от прокуроров до мэров городов),  от маленьких зарплат.

С уважением,
ваш «Украинобот»

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