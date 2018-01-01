Меняем название рубрики вместе
Ранее мы просили помочь придумать название для рубрики субботних прямых эфиров которые идут под заголовком "Субъективно с Виктором Артеменко" каждую субботу в 19:00 на нашем канале в ютуб.https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко
Из предложенных нашими зрителями названий мы выбрали, на наш взгляд, более подходящие и выносим на голосование:
- Все может быть..
- ВЧастности
- Диалог
- Субъективное Мнение
- Субботний Диалог
Голосоание в нашей группе на ФБhttps://www.facebook.com/groups/citynikopol/
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