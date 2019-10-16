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Прокати «Прихист»: на чем ездит Александр Саюк? (видео)

Во время съемок сюжета о некачественном ремонте дорог на Новопавловке, мы обратили внимание на то, что секретарь городского совета Александр Саюк приехал на электрокаре. Пользуясь случаем, мы предложили провести своеобразный тест-драйв улицами города и расспросили про нюансы использования электромобилей в Никополе. 
 
Как оказалось, Александр Иванович — заядлый автолюбитель. Он ценит комфорт во время езды, считая машину не просто средством передвижения, а фактически продолжением своего тела. Ford Electric 2013 года выпуска был куплен в 2016 году на вторичном рынке. За время эксплуатации он стал второй маркой, поле BMW, в которую хочется влюбиться. Электрокар экономичнее ДВС. Например, 20 кВт батарея — это примерно 100 км пробега. За них придется заплатить около 23 гривен 52 копеек (тариф 1.176 грн.). А при наличии счетчика «день-ночь» — ещё меньше.
 
Как считает Александр Саюк, за электрокарами будущее к которому можно прикоснуться уже сейчас. Возможно, автомобиль марки Tesla станет следующим электрокаром Александра Ивановича.
Подробности про авто-хобби секретаря никопольского городского совета смотрите в нашем интервью.

# Прокати «Прихист»: на чем ездит Александр Саюк? Во время [съемок сюжета](https://www.prikhist.com/2019/10/bad-road/) о некачественном ремонте дорог на Новопавловке, мы обратили внимание на то, что секретарь городского совета Александр Саюк приехал на электрокаре. Пользуясь случаем, мы предложили провести своеобразный тест-драйв улицами города и расспросили про нюансы использования электромобилей в Никополе. Как оказалось, Александр Иванович — заядлый автолюбитель. Он ценит комфорт во время езды, считая машину не просто средством передвижения, а фактически продолжением своего тела. Ford Electric 2013 года выпуска был куплен в 2016 году на вторичном рынке. За время эксплуатации он стал второй маркой, поле BMW, в которую хочется влюбиться. Электрокар экономичнее ДВС. Например, 20 кВт батарея — это примерно 100 км пробега. За них придется заплатить около 23 гривен 52 копеек (тариф 1.176 грн.). А при наличии счетчика «день-ночь» — ещё меньше. Как считает Александр Саюк, за электрокарами будущее к которому можно прикоснуться уже сейчас. Возможно, автомобиль марки Tesla станет следующим электрокаром Александра Ивановича. Подробности про авто-хобби секретаря никопольского городского совета смотрите в нашем интервью. Партнерский материал https://www.prikhist.com/2019/10/4687/

Опубліковано Громадська організація «Прихист» Неділя, 20 жовтня 2019 р.

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 23:38
Местные выборы пока откладываются. А агитация полным ходом. Я еще думаю, тарифы на проезд растут, а автобусы ободранные. А оно вон куда деньги уходят.
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