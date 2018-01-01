Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко" от 19 октября (19:00)
Поговорим о полиции, о школах, окнах, деньгах, воришках, бензине, ну и обо всем что происходило за уходящую неделю
(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)) Видео эфира будет залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях: