Александр Саюк: Проблемные вопросы 55-й сессии горсовета (видео)

# Проблемные вопросы 55-й сессии горсовета 18 октября в Никополе состоялась 55-внеочередная сессия Никопольского городского совета. Последним вопросом, но одним из самых важных для общественности, стало утверждение Общественного совета. За несколько дней до этого был опубликован пост на странице сообщества «Громадська спілка Нікопольці» о том, что вопрос по совету специально вынесен последним, потому что до этого времени часть депутатов просто уйдет из зала: «На этот раз Андрей Петрович Фисак решил немного схитрить. Понимая, что ему сложно будет объяснить факт массового отказа в голосовании, городской голова поставил вопрос об утверждении Общественного совета в САМЫЙ КОНЕЦ ПОВЕСТКИ ДНЯ». С самого начала работы над организацией Общественного совета мы продолжаем следить за его деятельностью. Сложившуюся ситуацию неоднократно комментировали обе стороны «противостояния»: члены совета и представители городской власти. Но вот, спустя полтора года вопрос так и остается в подвешенном состоянии. В этот раз «ЗА» проголосовало 8 депутатов из 35 присутствующих: Алейников Леонид Максимович Загной Андрей Александрович Заграй Александр Иванович Обыденная Татьяна Славовна Пастухова Ольга Евгениевна Плашихин Владимир Николаевич Саюк Александр Иванович Юхно Максим Сергеевич В очередной раз решение про утверждение состава Общественного совета при Никопольском городском совете не было принято. Помимо этого, живое обсуждение вызывали и другие вопросы, особенно связанные с финансированием отдела образования. В частности, по какому принципу и в какой приоритетности выделяются деньги на то или иное учебное заведение города. Помочь нам разобраться в этих вопросах согласился секретарь городского совета Александр Иванович Саюк. https://www.prikhist.com/2019/10/session-55/