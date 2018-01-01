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Виталий Журавлёв: Манипуляции с имуществом КП "Никопольтеплоэнерго" ценою в сотни миллионов гривен...

Никопольчане, городская власть – ДОПРЫГАЛАСЬ (прошу прощения за сленговое выражение).
Летом и осенью 2017 года несколько кредиторов подали иски в Хозяйственный суд о взыскании долгов с КП «Никопольтеплоэнерго». Самый крупный кредитор – НАК «НАФТОГАЗ Украины», сумма его требований: 312 миллионов гривен. Плюс около 25 миллионов гривен требуют различные  хозяйствующие субъекты и государственные субъекты.

Судебный процесс о взыскании этих средств – неизбежность, которую А.П.Фисак и депутаты городского совета должны были предвидеть. Тем не менее, в 2017 году городская власть совершает  многочисленные манипуляции  с имуществом КП "Никопольтеплоэнерго".
10 октября Апелляционная инстанция Хозяйственного суда вынесла Решение – ВСЕ действия Никопольского городского совета и его исполнительных органов по передаче имущества с баланса КП «Никопольтеплоэнерго» на баланс других предприятий и организаций признаны НЕЗКАОННЫМИ.

Напомню, в 2017 году городской голова подписал несколько Решений исполкома и городского совета о передаче на баланс КП «Горавтодор-1», КП «МЖТИ», КП «Горводоканал», Отдела образования и науки, УЖКХ различного движимого и недвижимого имущества «Никопольтеплоэнерго» на общую сумму около 300 миллионов гривен, это - здания, сооружения,  различное оборудование, 240 км труб теплосети,  автомобили и другая техника.

Начиная с ноября 2016 года общественность предупреждала А.П.Фисака и депутатов городского совета: НЕЛЬЗЯ произвольно распоряжаться имуществом КП «Никопольтеплоэнерго». Состоялись публичные  протесты против продажи ТЕПЛОСЕТИ. Этот городской объект  «ушел» фирме депутата Колесника за 8 миллионов гривен при его реальной стоимости около 100 миллионов…

Ещё в 2016 году я несколько раз беседовал с Андреем Петровичем и предостерегал его от незаконных действий с имуществом КП «Никопольтеплоэнерго». Но у Андрея Петровича были другие «советчики», которые мертвой хваткой вцепились в городской кошелек…
Каково положение дел после вынесенного 10 октября судебного Решения?

1. По заявлению Ликвидатора будет издан Судебный приказ о возврате всего незаконно переданного имущества. Распоряжаться этим имуществом будет Ликвидатор – строго в интересах НАК «Нафтогаз Украины» и других кредиторов.
2. Город вынужден будет вернуть все имеющееся в наличии имущество – автомобили, экскаваторы, оборудование, здания…..
3. За имущество, которого уже нет в природе (выкопанные трубы теплосети, разворованное оборудование котельных, срезанные металлические дымоходы, разрушенная недвижимость и пр.) придется возместить «живыми деньгами». По моим подсчетам – это около 200 миллионов гривен.

В соответствии с правовой позицией Верховного суда по аналогичным делам, взыскание будет наложено на счета учредителя предприятия-банкрота (городской совет) и на счета органа управления (УЖКХ).

Должностные лица, виновные в доведении «Никопольтеплоэнерго» до банкротства путем уменьшения его платежеспособности, будут привлечены к ответственности.
Вот такая история…

Печально, что все те злоупотребления, которые совершили городской голова А.П.Фисак и его подчиненные, в конечном итоге привели к фактической материальной ответственности КАЖДОГО никопольчанина. Платить-то придется из городского бюджета.

Правда, если Андрей Петрович придет в правоохранительные органы с «явкой с повинной» и признает факт совершенного им должностного правонарушения, то ущерб в 200 миллионов гривен в порядке регресса можно будет взыскать с него персонально. Только интуиция мне подсказывает, что наш городской голова на такой поступок не способен. Да и «советчики» его уже, наверное, успокоили: «Андрюша, мы всё «порешаем…»  Деньги-то у нас есть – достаточно уже из городского бюджета нагребли… Да и трубы теплосети мы за 100 миллионов продали».

У Президента Зеленского есть отличная возможность выполнить свое обещание и начать реальную борьбу с коррупцией. И не в Киеве, а в небольших промышленных городах Украины, которые являются фундаментом экономики нашей страны.

Дело несложное – два квалифицированных следователя и один сотрудник прокуратуры за несколько месяцев могут его расследовать и направить в суд. На сегодняшний день – это единственный вариант спасти 200 миллионов бюджетных гривен, взыскав их с виновных должностных лиц, а не из кармана Громады.

Время покажет, как будет дальше развиваться ситуация.

P.S.: В течении 2-3 месяцев мы ожидаем вступления в законную силу ещё одного Решения суда – о незаконности оценки и продажи 240 км труб никопольской теплосети. Это будет несомненным поводом для открытия уголовного производства по факту нанесения многомиллионного ущерба интересам Громады.

Виталий Журавлёв

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 23:52
Ну, так а нам какая польза кроме вреда? Отдавать будут с городского бюджета за наш счет. То что они украли давно переведено куда-нибудь на Кипр. Кому жаловаться, кому нужны наши проблемы? Зеленский и его клика оказались такими барыгами и уже(за несколько месяцев при власти) переплюнули банду Порошенко. Они и на внешнеполитической арене все Хуйлу собрались сдавать, они хотят продавать землю олигархам и иностранцам, а также собираются распродать все стратегические объекты в т.ч. атомные станции и военные заводы. Они собираются поднимать тарифы на 30% вместо того чтобы их снижать. А сейчас еще пытаются шантажировать нас, украинцев общей мобилизацией, войной и урезанием социальных выплат если мы будем против формулы Штайнмайера(т.е. против капитуляции). Я не против мобилизации только если наш Кабмин, состоящий из соросовских диджитал- бездарей во главе Гончаруком поедет воевать на передовую. Могут ехать прямо на самокатах. Богдан пойдет на фронт снайпером, Арахамия со своими шестью детьми - пулеметчиком, Стефанчук - ГРАДы заряжать(сало растрясти), а Шефир вместе с "гениальным" стратегом Ермаком, скажем, танкистами. И сынка бездарного каломойшиного Дубилета(развалившего Приватбанк) пусть с собой прихватят. И для Мендель, у которой руки живут сами по себе, думаю, место на передовой найдется. А если эти стадо ослов думает что они сейчас отведут войска по все линии разграничения, сдадут десяток населенных пунктов, насрут, а потом за счет смертей простых людей будут все это отбивать - то не выйдет. Чем допускать такой непоправимый вред народу проще не ждать пока все это произойдет, а сразу вынести их и гнать до Ростова. А что касается Никополя, то надеяться зря не стоит. Наши барыги с главными барыгами все порешают по-справедливости. Их отпустят, а с нас, никопольчан скачают. А потом нам еще попытаются какого-нибудь Олейника навязать если их народ вовремя не обломает.
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