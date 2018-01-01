Виталий Журавлёв: Манипуляции с имуществом КП "Никопольтеплоэнерго" ценою в сотни миллионов гривен...

Виталий Журавлёв

Никопольчане, городская власть – ДОПРЫГАЛАСЬ (прошу прощения за сленговое выражение).Летом и осенью 2017 года несколько кредиторов подали иски в Хозяйственный суд о взыскании долгов с КП «Никопольтеплоэнерго». Самый крупный кредитор – НАК «НАФТОГАЗ Украины», сумма его требований: 312 миллионов гривен. Плюс около 25 миллионов гривен требуют различные хозяйствующие субъекты и государственные субъекты.Судебный процесс о взыскании этих средств – неизбежность, которую А.П.Фисак и депутаты городского совета должны были предвидеть. Тем не менее, в 2017 году городская власть совершает многочисленные манипуляции с имуществом КП "Никопольтеплоэнерго".10 октября Апелляционная инстанция Хозяйственного суда вынесла Решение – ВСЕ действия Никопольского городского совета и его исполнительных органов по передаче имущества с баланса КП «Никопольтеплоэнерго» на баланс других предприятий и организаций признаны НЕЗКАОННЫМИ.Напомню, в 2017 году городской голова подписал несколько Решений исполкома и городского совета о передаче на баланс КП «Горавтодор-1», КП «МЖТИ», КП «Горводоканал», Отдела образования и науки, УЖКХ различного движимого и недвижимого имущества «Никопольтеплоэнерго» на общую сумму около 300 миллионов гривен, это - здания, сооружения, различное оборудование, 240 км труб теплосети, автомобили и другая техника.Начиная с ноября 2016 года общественность предупреждала А.П.Фисака и депутатов городского совета: НЕЛЬЗЯ произвольно распоряжаться имуществом КП «Никопольтеплоэнерго». Состоялись публичные протесты против продажи ТЕПЛОСЕТИ. Этот городской объект «ушел» фирме депутата Колесника за 8 миллионов гривен при его реальной стоимости около 100 миллионов…Ещё в 2016 году я несколько раз беседовал с Андреем Петровичем и предостерегал его от незаконных действий с имуществом КП «Никопольтеплоэнерго». Но у Андрея Петровича были другие «советчики», которые мертвой хваткой вцепились в городской кошелек…Каково положение дел после вынесенного 10 октября судебного Решения?1. По заявлению Ликвидатора будет издан Судебный приказ о возврате всего незаконно переданного имущества. Распоряжаться этим имуществом будет Ликвидатор – строго в интересах НАК «Нафтогаз Украины» и других кредиторов.2. Город вынужден будет вернуть все имеющееся в наличии имущество – автомобили, экскаваторы, оборудование, здания…..3. За имущество, которого уже нет в природе (выкопанные трубы теплосети, разворованное оборудование котельных, срезанные металлические дымоходы, разрушенная недвижимость и пр.) придется возместить «живыми деньгами». По моим подсчетам – это около 200 миллионов гривен.В соответствии с правовой позицией Верховного суда по аналогичным делам, взыскание будет наложено на счета учредителя предприятия-банкрота (городской совет) и на счета органа управления (УЖКХ).Должностные лица, виновные в доведении «Никопольтеплоэнерго» до банкротства путем уменьшения его платежеспособности, будут привлечены к ответственности.Вот такая история…Печально, что все те злоупотребления, которые совершили городской голова А.П.Фисак и его подчиненные, в конечном итоге привели к фактической материальной ответственности КАЖДОГО никопольчанина. Платить-то придется из городского бюджета.Правда, если Андрей Петрович придет в правоохранительные органы с «явкой с повинной» и признает факт совершенного им должностного правонарушения, то ущерб в 200 миллионов гривен в порядке регресса можно будет взыскать с него персонально. Только интуиция мне подсказывает, что наш городской голова на такой поступок не способен. Да и «советчики» его уже, наверное, успокоили: «Андрюша, мы всё «порешаем…» Деньги-то у нас есть – достаточно уже из городского бюджета нагребли… Да и трубы теплосети мы за 100 миллионов продали».У Президента Зеленского есть отличная возможность выполнить свое обещание и начать реальную борьбу с коррупцией. И не в Киеве, а в небольших промышленных городах Украины, которые являются фундаментом экономики нашей страны.Дело несложное – два квалифицированных следователя и один сотрудник прокуратуры за несколько месяцев могут его расследовать и направить в суд. На сегодняшний день – это единственный вариант спасти 200 миллионов бюджетных гривен, взыскав их с виновных должностных лиц, а не из кармана Громады.Время покажет, как будет дальше развиваться ситуация.В течении 2-3 месяцев мы ожидаем вступления в законную силу ещё одного Решения суда – о незаконности оценки и продажи 240 км труб никопольской теплосети. Это будет несомненным поводом для открытия уголовного производства по факту нанесения многомиллионного ущерба интересам Громады.