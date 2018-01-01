Александр Саюк: «Ответят ли по закону» депутаты городского совета и мэр за продажу теплосети?
Александр Саюк: «Ответят ли по закону» депутаты городского совета и мэр за продажу теплосети?
«Ответят ли по закону» депутаты городского совета и мэр за продажу теплосети?
В связи с недавной публикацией главы Общественного союза «Никопольчане» Виталия Журавлева о судебных разбирательствах с продажей теплосети, журналисты обратились к секретарю никопольского городского совета Александру Саюку за его комментарием.
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