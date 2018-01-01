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Александр Саюк: «Ответят ли по закону» депутаты городского совета и мэр за продажу теплосети?

Александр Саюк: «Ответят ли по закону» депутаты городского совета и мэр за продажу теплосети?

«Ответят ли по закону» депутаты городского совета и мэр за продажу теплосети? В связи с недавной публикацией главы Общественного союза «Никопольчане» Виталия Журавлева о судебных разбирательствах с продажей теплосети, журналисты обратились к секретарю никопольского городского совета Александру Саюку за его комментарием.

Опубліковано Типичный Никополь Неділя, 13 жовтня 2019 р.

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 20:00
Там не только за теплосеть нужно сажать. Мэр и его ватные прихвостни разворовали все что могли. Единственное что им не удалось - это здание скорой отжать и продать.
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