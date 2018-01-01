Александр Саюк: «Ответят ли по закону» депутаты городского совета и мэр за продажу теплосети?

«Ответят ли по закону» депутаты городского совета и мэр за продажу теплосети? В связи с недавной публикацией главы Общественного союза «Никопольчане» Виталия Журавлева о судебных разбирательствах с продажей теплосети, журналисты обратились к секретарю никопольского городского совета Александру Саюку за его комментарием.