В Никополе стартует третий открытый Чемпионат Днепропетровской области по игре Бочча

В эту субботу 5 октября в Никополе стартуетЧемпионат будет проходить в спортивном зале КСК НЗФ на пр. Трубников, 18.В турнире приймут участие около 50 участников из 9 городов Днепропетровской области: Никополь, Днепр, Кривой Рог, Каменское, Павлоград, Желтые Воды, Покров, Марганец, Терновка.В воскресенье с 10:00 до 17:00 будет проходить второй день соревнований.Закрытие чемпионата и награждение победителей проведут в понедельник 7 октября в 12:00Главным организатором соревнований выступаетПриглашаем поддержать никопольских спортсменов!Никопольская команда будет представлена 15 участниками, многие из которых входят в сборную команду Украины. Наши спортсмены уже имеют целый ряд побед и титулов, завоеванных на других престижных соревнованиях. Команда принимала участие в Европейских региональных турнирах и в Чемпионате Европы в 2019 году. Одна из главных последних побед это то, что они стали призером чемпионата Украины 2019 года.