В эту субботу 5 октября в Никополе стартует третий открытый Чемпионат Днепропетровской области по игре Бочча.
Чемпионат будет проходить в спортивном зале КСК НЗФ на пр. Трубников, 18.
В турнире приймут участие около 50 участников из 9 городов Днепропетровской области: Никополь, Днепр, Кривой Рог, Каменское, Павлоград, Желтые Воды, Покров, Марганец, Терновка.
Открытие турнира состоится 5 октября в 12:00.
В воскресенье с 10:00 до 17:00 будет проходить второй день соревнований.
Закрытие чемпионата и награждение победителей проведут в понедельник 7 октября в 12:00
Главным организатором соревнований выступает Никопольская общественная городская спортивно-оздоровительная организация инвалидов «Аква»
Приглашаем поддержать никопольских спортсменов!
Никопольская команда будет представлена 15 участниками, многие из которых входят в сборную команду Украины. Наши спортсмены уже имеют целый ряд побед и титулов, завоеванных на других престижных соревнованиях. Команда принимала участие в Европейских региональных турнирах и в Чемпионате Европы в 2019 году. Одна из главных последних побед это то, что они стали призером чемпионата Украины 2019 года.