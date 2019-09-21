Зробимо Нікополь зеленим знову



Десятки дерев будуть врятовані, або загинуть у найближчий час. Сотні дерев загинуть за кілька років. Тисячі людей вкоротять собі віку. Разом ми повинні це зупинити!



Обов'язково перейдіть за посиланням:

https://biggggidea.com/project/podaruemo-druge-zhittya-derevam-v-parku-peremoga-mnikopol/





Десятки дерев будуть врятовані, або загинуть у найближчий час. Сотні дерев загинуть за кілька років. Тисячі людей вкоротять собі віку. Разом ми повинні це зупинити!Обов'язково перейдіть за посиланням:

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую