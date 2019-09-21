Зробимо Нікополь зеленим знову
Десятки дерев будуть врятовані, або загинуть у найближчий час. Сотні дерев загинуть за кілька років. Тисячі людей вкоротять собі віку. Разом ми повинні це зупинити!
Обов'язково перейдіть за посиланням:https://biggggidea.com/project/podaruemo-druge-zhittya-derevam-v-parku-peremoga-mnikopol/
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