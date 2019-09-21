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Зробимо Нікополь зеленим знову


Десятки дерев будуть врятовані, або загинуть у найближчий час. Сотні дерев загинуть за кілька років. Тисячі людей вкоротять собі віку. Разом ми повинні це зупинити!

Обов'язково перейдіть за посиланням:
https://biggggidea.com/project/podaruemo-druge-zhittya-derevam-v-parku-peremoga-mnikopol/


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