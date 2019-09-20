Борис Кривчик: МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Вот такой вопрос возник, вроде бы плевый—глава «Детей войны» В.Дыма попросил у власти разрешения поставить памятник детям войны (как в сотнях городов по Украине). Сказать бы короткое «да»--и дело с концом, но тогда никто власть не заметитит, не ударит ей поклон в пояс и не отстегнет мзду. Поэтому ответ за подписью Елены Новиковой гласил, мол, мемориальные доски только застилают солнечный свет, а в городе всяких там памятников уже больше, чем в Лувре, так что ни пройти, ни проехать, а потому «Члены градостроительного совета… единогласно поддержали нецелесообразность установки еще одного».
Ну, этот бред людям знаком, он основан на том, что отказать всегда легче, чем что-то сделать, а между строк явно читается: «Понаехали тут всякие людишки, путаются под ногами и только мешают нам зарабатывать нехилые премии…», где-то так. Но больше поражает тупость окружения мэра (он их что, в питомниках растит?). Бывали и у нас мэры, падкие на соблазнительные формы (это еще можно понять), но приближать служивых за тупость…, уж лучше с умным потерять. Хотя, если взять за аксиому, что подобное притягивает подобное, можно многое объяснить.
Скажем, как в замы мэра попадают неуки, не знающие элементарщины, что есть явления, которые никак не объяснить целесообразностью, и не заценить как колбасу в кг? В их числе и память человеческая, над которой никто не властен. Но не совсем так думают члены градостроительного совета со своей вождицей Е.Новиковой—мол, уж ежели им выпало держать Бога за бороду, то им и решать, кому позволить распоряжаться своей памятью, а кому—нет. Не верится? А вы попробуйте собрать чиновников до кучи и убедить их так же «ЕДИНОГЛАСНО» отказаться от памяти о родных и близких и от посещения их могил, а справку о «ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ» этого им подмахнет любой бухгалтер. А шо? По лошадиной логике—ну что уже с усопших возьмешь? Так что выгоднее их списать и забыть. Но только чиновники вряд ли пойдут на это, чуют, что лишать памяти других гораздо приятнее, чем рисковать собой.
В песне В.Высоцкого к фильму о рыцаре Айвенго есть прекрасные слова такого смысла: «Если ты никогда не лгал, если рыцарски слабых всегда спасал, если друга не предавал, значит, в детстве ты нужные книжки читал». Это как бы намек людям, что прежде, чем действовать, надо пораскинуть мозгами, да в книжку заглянуть. Но заковыка в том, что наши чиновники пока интеллектом мир не потрясали, к чтению, похоже, питают отвращение (кроме приказов и циркуляров начальства), так что вряд ли та же Е.Новикова читала В.Гюго, В.Скотта, В.Высоцкого и понятия не имеет о детях войны (от Гавроша до Дымы), но решения о них вслепую таки принимает. Так пусть хоть одну почитает—«Дневник Анны Франк», там 13-летняя девочка день за днем описывает, как в блокадном Ленинграде вымирала ее семья от голода и холода, последняя запись в дневнике: «Я осталась одна, наверное, и я завтра умру, потому что неделю уже не ела ни крошки, а мебель всю сожгла в «буржуйке». Девочку на другой день нашли. Мертвой, а дневник опубликовали после войны.
После войны был жесточайший голод, о котором чиновники знают лишь понаслышке, потом подросло поколение «детей войны» (уцелевшие), закатали рукава и активно включилось в восстановление города—заработали заводы-гиганты, появились школы, парки, дворцы, горячая вода и тепло, начали внедрять троллейбус и общественный транспорт, короче, все, что нужно для нормальной жизни нормальных людей. Потом пришло к власти поколение Старунов, Шипков, Фисаков и т.п., оно ничего не построило, но украло и разорило все, что создало поколение наше и наших отцов. Хотя нет, наверное, осталось еще что воровать, раз они опять пытаются прорваться во власть, соря деньжищами. И так будет, пока власть не перестанет быть источником наживы. А Е.Новикову можно понять,когда ее вынуждают экономить на памятниках, у древних иудеев сгребали крошки со стола, когда хлеб кончался. Ну так и не надо монументы ставить, экономно можно делать.
Скажем, закопать по бетонному столбу (из бордюр Фисака) на руинах городского музея, всех разрушенных детсадиков и школ, у быших кинотеатров и больниц, посреди бывшей детской молочной кухни, на четырех углах ограды парка Победы, во дворе ДК «Металлург», на территориях краностроительного завода и «Нитки», пивзавода с рыбзаводом и молокозавода, да всего разграбленного не перечесть. А на столбах написать дегтем типа «В память «детей войны», создавших это и украденных у них Старуном и пр. Дешево и сердито—сохраняется на века память и о «детях», и о ворюгах. Политологи прогнозируют, что еще будут и внеочередные выборы, и у мэрий будут стоять макеты метел, которыми будут выметать всех «бывших».
Борис Кривчик
P.S. Если кого из служивых заинтересует, как прожили жизнь «дети войны», добро пожаловать к волонтерам, они отвезут вас с детьми пожить недельку в подвалах Авдеевки.
1 комментарий