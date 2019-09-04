Представительство компании Farmasi в Украине проводит презентацию бренда в г. Никополь

Катерина Войтех (050)598-48-00

Ольга Кулик (066)164-32-87





Вас ожидает яркая презентация продукции Farmasi, которую проведет региональный менеджер Анна Балашова, а также основатель компании Фармаси в Украине - Мурат Налчаджиоглу и директор по продажам Фармаси-Украина - Эльмира Мурадян.Кроме того, вас ожидает встреча с ведущим визажистом студии FIJI Beauty Art Center (г. Киев), художником по гриму проектов "Самсунг Україна", "Танцують усі", "МайстерШеф", "Голос країни", "Все буде добре", "Зважені та щасливі" на канале СТБ и "Серця трьох" на Новом канале - Натальей Юдиной, которая раскроет секреты визажа и расскажет о модных новинках компании.Приглашаем всех желающих и неравнодушных, вход бесплатный, но по пригласительным, так как количество мест ограничено.По всем вопросам обращаться к координаторам мероприятия: