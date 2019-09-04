Борис Кривчик: Идущий завсегда осилит дорогу. Знать бы еще—куда?

Борис Кривчик

Большивство народа уверено, что это оно диктует себе дорогу, а на деле—бредут по тому, что им другими постелено. Хотя ничего плохого в этом нет, если с умом использовать опыт первопроходцев, он помгает хоть Эверест покорить, хоть уровень жизни, скажем, в Польше.Каждое время имеет сугубо свои подходы к жизни, и чем адекватнее общество реагирует на изменчивый мир, тем дольше и лучше оно живет. К примеру, в седую старину злодеев просто съедали на завтрак, и это считалось достаточным наказанием. Со временем эволюция сделала гигантский шаг, и в Украине тех же злодеев за те же злодеяния сейчас срочно кладут на носилки с предсмертным диагнозом, берут с них заставу в размере в 10% от ими украденого, для понта надевают на ноги браслеты и под белы руки выпровоживают за кордон с 3—4-мя паспортами на выбор. Глядя на цветущего Насирова, вскорости вернувшегося в Украину на белом коне с репающейся мордой, чувствуется, что такая процедура и мертвых поднимает с носилок. Да-а, время не всегда добавляет мудрости людям.Но… каждой стране хоть раз в жизни приходится делать свой выбор перед пропастью. Вот однажды американцы проснулись с ощущением, что для вытягивания страны из кризиса своих мозгов маловато, а скупать их по всему миру денег пока нет. Стали думать и таки додумались, вспомнив притчу, что если гора не идет к Магомету… Но что Магомета может повлечь к горе? Оказывается, и тут выход есть—ввели в стране свободы столько, сколько человек может осилить, скажем, каждый штат получил своих выбираемых (и отзываемых) губернаторов, шерифов, судей, свои законы и конституции, их задача—платить в государственный общак взносы на федеральные нужды (армия, наука, медицина, образование, космос и т.п.), а остальное до копейки отдали распоряжаться самим. Слово же народа сделали решающим и сохранили таким до времен нынешних, пока у нас это святое право тщательно выписывали на туалетной бумаге.Результат сказался сразу же—к свободе в США потянулись лучшие люди планеты пополам с гениями—Чарли Чаплин, Эйнштейн, Эдисон и даже наш земляк Сикорский, воплотивший в жизнь мечту Да Винчи о вертолетах, а тем временем подтянулись и свои форды и карнеги. Вот так и стали страной обеспеченной, где живут по своему хотению, а не по указке. Где не тратят время на законы про мовы, где при принятом государственном (английском) звучит еще сотня языков мира (от украинского и еврейского до китайского), которые воспринимают как средство общения, а не как повод для артобстрела. Где не высасывают из пальца пустой закон о пресечения матюков, когда есть штрафы и 15 суток общественных работ. Потому как закон у них— один для всех писан, и к нему относятся трепетней, чем Брежнев ко всему написанному. Говорят, как-то встречал он в аэропорту иностранную делегацию, у трапа привычно достал бумажку и начал: «Уважаемая госпожа Тетчер!», помощник подсказывает под локоток: «Леонид Ильич, это Индира Ганди…», Брежнев опять: «Уважаемая гспожа Тетчер!», помощник из штанов выпрыгивает: «Да это же Индира Ганди!», Брежнев: «Что ты мозги пудришь? Раз тут написано—Тетчер, значит, Тэтчер!».Есть смутное подозрение—если бы в свое время подобные свободы были оттданы людям Крыма и Донбасса, была бы сейчас там кровавая бойня? Их и сейчас, правда, не спрашивают—а как они сами хотят жить? Их чаяния пытаются подменять всяческими форматами встреч чужих дядь, которым интересы крымчан и дончан—до задницы, извините. Или в этом есть намек на возможные пути к миру, над которыми еще надо здорово поломать головы нашим правящим мужам? Они уже определились, чего нужно каждой из сторон, так что разговаривать есть о чем. Украине—мира, без которого ни купить, ни продать, ни построить, только зря людей каждый день хороним. Путину—военно-морская база в Севастополе и сухопутный путь к ней, за которую, не будем наивными, Путин зубами будет держаться, пока есть НАТО, которая для него как «злые люди бедной киске не дают украсть сосиски». Нашим олигархам нужна война как воздух и вода, как сало и круасаны, ведь при войне гораздо сподручней тянуть все, что плохо лежит.Рабиновича вдруг гордыня обуяла, уж так ему в историю хочется вляпаться. Медведчука московский кум хранит под рукой, чтобы Украина и дальше жила в страхе и тревоге и держала нос по ветру только в сторону Москвы. А чтобы владеть умами, Медведчук купил себе сразу три телеканала, за что в нормальной стране нормальный президент дал бы такого пинка под зад антимонопольным прохвостам, забыли бы дорогу к СМИ. А Порошенко сделает все, чтобы злорадно похихикать над Зеленским в ответочку. Конечно, олигархи всякие попадаются, скажем, есть такой Герман Стерлигов, так он, отведавши олигархов изнутри, однажды плюнул на свои генеральские погоны, на партбилет, на свое депутатство, на свои миллионы, и сейчас в подмосковье коней разводит, чтобы бескорыстно помогать тем, у кого есть масло в голове, а денег—не очень. Но от наших порошенков и ахметовых вряд ли подобного альтруизма дождешься, скорее удавятся. Ну и моськи, конечно, что вечно под ногами у слонов крутятся. Пока одни с вилами на коровах штурмуют вершины власти, в три горла грозя президентам, другие тягнибыки проводят идею разделения людей на два сорта—москали и не москали и т.п. Где-то такой расклад сил.А война против команды Зеленского неизбежна, как ни крути, ведь они не из их стаи, об этом уже и собаки брешут ночами в глухих селах, и «неподкупные» мастера слова в эфирах. Логика тут железная, уж больно сладкие и жирные куски власти стоят на кону у наших олигархов и иже с ними. Но эту войну обычными способами не выиграть. Времени на плановый ремонт государства Зеленскому не дадут, ясное дело, слишком много вокруг желающих сохранить все войны в Украине, за которыми ба-а-альшие копейки стоят. В этот раз весомыми могут оказаться не привычные уже пушки, кучи денег и договорняки олигархов, а скорость принятия неординарных решений, способных ошарашить противника, использование мирового опыта по полной и, конечно же, симпатии электората, чья поддержка команде «ЗЕ» скоро ох как пригодится.В войнах применяются и палки в колеса, и мелкие пакости (в зависимости от масштаба воителей), вот сейчас они отвязали орду судейских прохффесоров, «непосильным трудом» зарабатывающих на хлеб и похлебку, «бескорыстно» выпуская на волю денежных тузов, на которых клейма ставить негде. Орда борзо взялась пужать народ картинками, где штрафуют Зеленского за то, что прилюдно показал, где кандидат в президенты поставил птички в бюлллетне (чи не секрет!!), хорошо еще хоть без ареста и пыток. Или как Надя Савченко босиком носится по Киеву с минометом наголо, подыскивая, откуда бы ловчей жахнуть по куполу парламента. Глядя на это, любой одессит воскликнет: «Меня душит смех!». С подобного и историия Цезаря с Брутом начиналась. Так может пора всех ставить на свои места? Скажем, разобраться с теми же судейскими—сейчас суды с головой завалены делами нерешенными (а зачем решать, когда не хилую зарплату и так платят?). А следаков и судейских перевести на аккордную систему оплаты труда, т.е. сколько раскрыл и посадил—столько и получил. А тех, кто не вкладывается в норму времени, отправлять на курсы повышения квалификации, где им растолкуют, что законы пишут для людей, а не людей подкладывают под угодные законы. И конечно же, ликвидировать пожизненность судей, не избираемых народом, а назначаемых кучкой себе подобных. А кто из них мечтает о вечности, нехай идут в монастырь и ревной службой Богу получают право быть «со святители в лик, со апостолы в чин». Тогда это будет похоже на судебную реформу.Команде «ЗЕ» прийдется выполнять волю народа, причем быстро, иначе им не удержаться на инерции народного доверия, а для этого надо знать хотения народные и думать так же логично. Скажем, народ уверен, стоит одним росчерком закрыть пункты приема металлолома, а ментов-крышевателей разместить на шконках—и проблемы люков канализации, оград и вандальских разрушений кладбищ решится сама собой, а украинские домны и мартены вновь заработают. А стоит президенту и ВР принять решение о введении штрафов в 50грн. за каждый проданный пластиковый пакет вместо бумажного, отпадет нужда вкладывать миллиарды в очистку наших кормильцев—рек и морей, которые вздохнут с облегчением и тормознут глобальное потепление. А еще люди полагают, что президенту пора инициировать внеочередные местные выбры, понимают, что без власти на местах монолитность вертикали власти в стране как-то не складывается, а это чревато, надо срочно избавляться от перекоса—скажем, избрать хренового мэра 5-и минут достаточно, а отозвать—годов не хватает, не власть народа, а курам насмех. Или совсем простое—народ хочет есть человеческий, а не фуражный хлеб, хлебом и не пахнущий, да много чего, к чему стоит прислушаться, тем более, что все это находится в кругу политической воли президента.Зеленский-таки поверил в дефицит своего времени, поэтому команде «ЗЕ» прийдется вспомнить Т.Шевченко: «…і чужому научайтесь». У нас перед глазами пример Китая, который прославился в мире тем, что не тратит времени на изобретение велосипеда, а копирует все, что плохо лежит, от телефонов до авианосцев (уже и к «Мотор—Сичи» подкрался), чем достиг невиданного прогресса. А что мешает власти создать спецгруппу (это окупится), отправить ее по миру набираться ума-разума и не медля внедрять все полезное? Скажем, людям интересно, почему в США копы людей защищают, а у нас менты их убивают, в ответ и люди их бьют? Конечно, полезнее выяснить, как так, что в миллионном городишке Лосанжелесе в мэрии аж 9 чиновников орудуют, а в мегаполисе Никополе всего 273 чиновника, обливаясь потом, пытаются хоть одну собачью будку сообща построить? Или поинтересоваться как в Гермнии цены регулируют? Да просто—осенью налоговая 30% мзды с производителей товаров первой необходимости берет натурой со скидкой и держит на складах. А зимой, когда бизнесмены пытаются нажиться на сезонной разнице, государство достает со складов картошку, сахар, муку и пр. и выбрасывают на рынок, и цены сразу падают. И об актуальном. Только слепой не видит, что у украинцев земля горит под ногами на свалках и на торфяниках. А в Швеции есть городок Мальмё, в котором ловкенько перерабатывают мусорные отходы, в результате город полностью обеспечил себя бесплатным газом, светом и теплом. Если взять их опыт один к одному в госпрограмму для каждого города, может, отпадет нужда у Бойко и Рабиновича ломать шапку перед Газпромом? А то пока лишь у А.Садового голова болит об этом.Команде «ЗЕ» прийдется всем этим заниматься, а Зеленскому—лично обеспечивать контроль со стороны народа. И правильно, не фиг сачковать, если взялся за гуж работать гарантом. Но при этом надо соблюдать принципы—не принимать мелкие решения, не распутывать Гордиевы узлы, а рубить их как Александр Македонский, и перед битвой повторять заклинание древних сарматов—«Если падать в грязь, так с доброго коня». Без этого нам не вылезти из болота, и народу опять прийдется тоскливо ждать пришествия чуда чудного и дива дивного.