Сессии. Наркотики. Криминал. Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко" от 31 августа (19:00)
Выскажем свое мнение о прошедших сессиях. Поговорим о планах, а именно - есть мысль восстановить общественное движение "Никополь Без Наркотиков". Ну и конечно поговорим о обо всем что происходило за уходящую неделю
(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)) Видео эфира будет залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь.
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