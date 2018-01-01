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Сессии. Наркотики. Криминал. Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко" от 31 августа (19:00)

Выскажем свое мнение о прошедших сессиях.
Поговорим о планах, а именно - есть мысль восстановить общественное движение "Никополь Без Наркотиков". 
Ну и конечно поговорим о  обо всем что происходило за уходящую неделю



(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)) 
Видео эфира будет залито в группу на ФБ
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/
 и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь.

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