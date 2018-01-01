Сессии. Наркотики. Криминал. Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко" от 31 августа (19:00)

Выскажем свое мнение о прошедших сессиях.Поговорим о планах, а именно - есть мысль восстановить общественное движение "Никополь Без Наркотиков".Ну и конечно поговорим о обо всем что происходило за уходящую неделю(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))Видео эфира будет залито в группу на ФБи сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь.