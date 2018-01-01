Не я фейканул, а вы тупонули. Вопрос кому и зачем это было нужно остается открытым (видео, фото)
Итог Фейкаметы: - Да у меня с недавних пор, после бана, два аккаунта оба открыты и оба Виктор Артеменко. Один Кирилицей второй Латиницей. И ни один не схож с вашим вариантом предоставленном в якобы скринах. Фото предоставлено с аккаунта где в реале написано Латиницей, и там где Кирилицей то фамилия без буквы "ё". Т.е. Виктор Артеменко. Наспех фотошопили? В следующий раз будьте повнимательней
Читателям: Все мои публикации всегда находятся на моих страницах, в группах и на сайте газета "ГОРОД Никополь" и именно под моим именем хоть Латиницей хоть Кирилицей.
Сработал ли на пользу заказчикам этот вброс еще не знаю, и вопрос кому и зачем это было нужно остается открытым
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