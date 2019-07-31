Мінфін бере на себе політичну відповідальність за закриття шкіл та скорочення вчителів?

Крім пропозицій у сферах вищої освіти та науки, цей документ містить алгоритм дій, спрямованих на значну економію коштів у сфері загальної середньої освіти, необхідність у чому виникла, у тому числі, через рішення Уряду про підвищення заробітних плат учителів.
Міністерство фінансів пропонує:
- підвищення заробітної плати вчителів здійснювати лише з одночасним скороченням їх чисельності;
- МОН спільно з облдержадміністраціями розробити плани-графіки оптимізації малокомплектних шкіл у розрізі кожного регіону;
- припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11 (12)х класах, де менше 20 учнів;
- підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин;
- підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти;
- перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою оптимізації підвищень посадових окладів, надбавок та доплат;
- перегляд підходів до створення мережі опорних шкіл, розвиток мережі опорних шкіл шляхом фінансових стимулів, зокрема спрямування капітальних видатків, у першу чергу, на ці школи, і за умови виконання процесу оптимізації;
- обов’язковий вихід учителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або укладання контрактів.
Асоціація міст України, підтримуючи необхідність розумної оптимізації мережі та підвищення соціального статусу вчителів, вважає слушним прокоментувати окремі пропозиції Мінфіну:
► Наслідком припинення з 01 січня 2020 року фінансування з освітньої субвенції шкіл (крім початкових) з кількістю учнів менше 40 та фінансування освітнього процесу в 10-11 (12)х класах, де менше 20 учнів, стане їх утримання за кошти місцевих бюджетів. Звертаємо увагу, що бюджетний рік не збігається з навчальним роком. Зважаючи на це, оптимізацію мережі у разі необхідності слід робити планово у літній канікулярний період. Таким чином, озвучена за місяць до початку 2019/2020 навчального року пропозиція Мінфіну прямо веде до закриття шкіл, скорочення педагогічних працівників та зриву освітнього процесу у закладах освіти.
► Підвищення навчального навантаження на вчителя з 18 до 20 годин суперечить Закону України «Про загальну середню освіту», у абзаці другому частини першої статті 25 якого йдеться: «Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку». Така позиція міністерства потребує відповідної компенсації вчителям із державного бюджету понаднормового робочого часу і не може аргументуватись загальним підвищенням заробітної плати.
* За інформацією Профспілки працівників освіти і науки України це призведе до скорочення 44 тисяч вчителів.
► Підвищення розрахункової наповнюваності класів під час розрахунку освітньої субвенції для районів та ОТГ на 2 пункти у формулі розподілу освітньої субвенції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088, призведе до необхідності повторної оптимізації мережі закладів освіти, до невиконання норм наповнюваності класів, що, в свою чергу, поглибить й до того складну ситуацію із наявністю дефіциту освітньої субвенції, зокрема у бюджетах ОТГ.
► Скорочення чисельності педагогічних працівників та обов’язковий вихід учителів на пенсію по досягненні пенсійного віку або укладання контрактів має відбуватись згідно з статтями 36, 42, 492 Кодексу законів про працю України. Недотримання чинного законодавства призведе до численних судових позовів та пов’язаних із цим, у тому числі з необхідністю оплачувати час вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням, фінансових втрат місцевих бюджетів.
► Перегляд діючих умов оплати праці педагогічних працівників з метою оптимізації підвищень посадових окладів, надбавок та доплат слід розуміти так: забезпечення виконання рішення Уряду про підвищення оплати праці вчителів без відповідного ресурсу з державного бюджету буде виконане шляхом зменшення до мінімуму гарантованих законодавством України надбавок та доплат, у тому числі й позбавлення педагогічних працівників щорічної винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків.
Таким чином, Міністерство фінансів України бере на себе повну політичну відповідальність за закриття закладів загальної середньої освіти та значне скорочення вчителів шкіл.
Асоціація міст України наголошує, що делеговані державою повноваження мають бути повністю забезпечені з Державного бюджету України, а гарантування учням конституційного права на загальну середню освіту не має ставитись у залежність від спроможності бюджетів громад.
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