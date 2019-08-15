Что за облако с Запорожской ТЭЦ накрывает Никополь? Спасибо Ахметову за заботу о нашем здоровье (фото, видео)



Что за облако с Запорожской ТЭЦ накрывает Никополь? Спасибо Ахметову за заботу о нашем здоровье



Что за облако с Запорожской ТЭЦ накрывает Никополь? Спасибо Ахметову за заботу о нашем здоровье

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