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Что за облако с Запорожской ТЭЦ накрывает Никополь? Спасибо Ахметову за заботу о нашем здоровье (фото, видео)


Что за облако с Запорожской ТЭЦ   накрывает Никополь? Спасибо Ахметову за заботу о нашем здоровье

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1 комментарий

Виктор Артеменко 15 августа 2019 20:06
В целях экономии Ахметов топит Павлоградским углем, который ему же Ахметову и принадлежит, в котором повышенная концентрация серы, кислот и др, топить которым НЕЛЬЗЯ категорически. Правда они нам рассказывают какие они там новшества вводят по очистке и т.п. Какие тут новшества - Вот посмотрите.
На ютубе мне закинули "Сколько лет уже накрывает такое облако,только пробуждаемся!?Или это наезд на Ахметова?". Да чхал он на такие материалы и на нас с Вами
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С уважением, Виктор Артеменко
гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
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