СБУ локалізувала потенційну загрозу поширення радіації у Кривому Розі – Іван Баканов (відео)

У межах комплексу заходів із забезпечення безпечного функціонування об’єктів критичної інфраструктури співробітники СБ України локалізували потенційну загрозу поширення радіації у Кривому Розі. Про це на брифінгу повідомив т.в.о. Голови СБУ Іван Баканов. Співробітники спецслужби отримали інформацію щодо можливого порушення правил радіаційної безпеки в одному з виробничих цехів підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».У рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 441 Кримінального кодексу України (Екоцид), правоохоронці провели на виробництві санкціоновані слідчі дії спрямовані виключно на локалізацію можливих загроз життю та здоров’ю працівників підприємства. «Забезпечення безпеки здоров’я громадян є одним з пріоритетних напрямків для СБУ», - наголосив Іван Баканов.Правоохоронці виявили на підприємстві прилад, який випромінював у п’ять разів більшу дозу радіації ніж передбачено нормативними документами. Проведеним слідчим експериментом використання подібного обладнання на іншому промислову підприємстві зафіксовано штатний рівень радіаційного випромінювання для виробництва.Під час слідчих дій менеджмент підприємства надав всі необхідні для проведення розслідування документи, збір яких зайняв великий проміжок часу. Обладнання задіяне у виробничому процесі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» продовжувало працювати у штатному режимі, виробничий цикл не порушувався. «Припускаю, що власники товариства навіть не знали про екологічні порушення, які допустили найняті менеджери. Інвесторам в нашій країні нічого не загрожує, натомість держава допомагає їм дотримуватись закону», - підкреслив т.в.о. Голови СБУ.Завдяки вжитим СБУ заходам обладнання комбінату працює у відповідності до встановлених норм, потенційну загрозу здоров’ю мешканців міста локалізовано.У межах розпочатого кримінального провадження встановлюються посадовці підприємства причетні до створення небезпечної ситуації.