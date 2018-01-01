"Сделаем их вместе!" Кого?

Недавно мне,вместе с другими мамами деток с инвалидностью довелось побывать на общественной встрече с кандидатом в депутаты от партии "Слуга народа" Денисом Германом. Он рассказал присутствующим о том, что в первую очередь, в случае победы, планирует заняться ремонтом дорог. Было еще очень много сказано об общих планах, позициях и намерениях,которые преследует его партия. Мной был задан вопрос, будет ли осуществляться адресная помощь детям с инвалидностью, в случае срочного обследования или лечения. На что Денис Герман ответил, что он категорически против адресной помощи.К сожалению больше вопросов я задать не смогла так, как он спешил на следующую встречу. Я решила задать интересующий меня вопрос в приложении для смартфона. Ответ был получен в течении суток. Честно говоря, он поверг меня, мягко говоря, в шок! Денис Герман считает, что собирать на лечение детей должны благотворительные организации! В принципе, сейчас у нас так и происходит, что на лечение детей собирают всей страной. Но считать это нормой???? Теперь я задумалась, за кого все таки голосовать 21 числа...

Когда в первый раз услышал данный слоган сразу возник вопрос - Кого? Папередников? Ну уже не смешно. Вопрос так и остался открытым. То есть это когда свой заявляет, еще понятно. А вот если приходит чужой и так говорит? Может по Фрейду? Может это НАС он и собрался "Сделать"? Еще раз. Выдержим? Думаю нет.Такой вывод я сделал прочитав материал в ФБ Людмилы Воловик. Привожу без редактирования. А вы судите сами.