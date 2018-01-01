Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко" от 13 июля (19:00)

Поговорим о предстоящих выборах, ну и обо всем что происходило за уходящую неделю(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))Видео эфира будет залито в группу на ФБи сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь.