ВСЕ НОВОСТИ:

Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко" от 13 июля (19:00)

Поговорим о предстоящих выборах, ну и обо всем что происходило за уходящую неделю 
(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)) 



Видео эфира будет залито в группу на ФБ 
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/
и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь.
http://city-nikopol.com.ua/

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.