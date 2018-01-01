Субботний прямой эфир: "Субъективно с Виктором Артеменко" от 13 июля (19:00)
Поговорим о предстоящих выборах, ну и обо всем что происходило за уходящую неделю
(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))
Видео эфира будет залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/
и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь.http://city-nikopol.com.ua/
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