Борис Кривчик: В ПОИСКАХ ЗАРЫТОЙ СОБАКИ

Борис Кривчик

Хоршие хозяева, прежде чем клеить новые обои, обрывают старые, причем уборку начинают с самых дальных и труднодоступных углов, мусор метут ближе к центру, а потом выбрасывают всем гамузом. Казалось бы, чего не взять бытовой опыт, да не перенести его на технологию выборов, ведь народ криком кричит о необходимости тотальной чистки в стране?Так нет же, машут метлой вокруг столицы, а темные углы провинций берегут, и не зря, ведь те на мусоре приносят реальные деньги. Тут некоторые обижаются, мол, СМИ все больше уделяют внимание центральной власти, пора бы и на перефирию взглянуть. Скажите, а зачем? Система она потому и есть система, что куда ни кинь—везде клин и каков поп—таков и приход (в смысле паства), везде одно и то же, просто принято равняться на столицу.А с таких окраинных городов, как Никополь, и начинаются коррупционные пирамиды, но без наличия на местах своих команд из мэров, ментов, прокуроров, судей и пр. служивых собирать и доставлять оброк к вершинам пирамид затруднительно, поэтому команды так оберегают и даж дают им и самим кормиться. Система—это вам не баран начихал и не кот наплакал, здесь гораздо крепче, потому как она скована цепью подобия, да такой прочности, что разбирать ее по звеньям—жизни не хватит, проще дать так под зад, чтобы цепь целиком улетела (было бы желание).Тут, главное, бдительность на выборах не потерять, пропустишь звено, так оно всю цепь за собой потянет, и опять пошло-поехало подобие, т.е. где президент мешками тягает народное добро в свои амбары, мэрам сам Бог велит хоть с десяток миллионов стырить у громады. Их подлежащие в центре и в любой точке Украины исполняют отведенные им функции—менты детей убивают, проституток, металл и наркоту крышуют, а судьи—друг друга, прокуроры старательно делают вид, что забрели в Украину случайно, а баснописцы забивают баки людям, что, благодаря мудрости власти, идет невиданный рост производства и благосостояния.А пока эта «мудрость» Никополь без штанов оставила и лишила признаков самого захудалого населенного пункта, просто какое-то географическое пятно на карте. В нашем городском хзяйстве уже нет ничего своего—ни театра с кинотеатром, ни базарчика завалящего, ни кирпичика, ни ниточки, ни своего молока и масла, мяса и сала, ни пива и ситра, даже хлеба своего не хватает, а о городской аптеке и детской молочной кухне можно только мечтать и т.д. Конечно, мэр, как хозяйственник, гроша ломаного не стоит, как говорит народ, пусть он сперва хоть что-то создаст на руинах—скажем, общественный туалет там построит на 2 места, или хтя бы собачью конуру, а потом уже ломится в мэры. А взахлебные излияния власти о буйном росте благосостояния никопльчан одесский пес Фафик оценил бы одной фразой—«Пахнуть колбасой и есть колбасу—это две большие разницы».А может, как раз такие и нужны? Ведь при них сберегается прикормленная свора, которая по команде «фас!» за бабки завсегда обгавкает хоть президента Галактики. Прислушайтесь-ка к хваленым «свободным» каналам ТВ (от 112-го до уанньюс), там за километр несет бабками олигархов, особенно когда экраны штурмуют штатные горлохваты типа Т.Чорновол и О.Ляшка. Там гневно клеймят Зеленского за явку на прием без галстука, а вот об аккумуляторах Порошенко для российских танков--ни гу-гу. Если вдуматься, большинство наших негараздов идут от неадекватного восприятия жизни, т.е. со временем мы разучились сложно смотреть на сложное, а простое так же просто и воспринимать. Вот неандертальцы, бывало, добудут мамонта, сядут в кружок у огня, жарят и едят его, не мудрствуя, наши же сперва поволокут беднягу в банк, оформят на него ипотеку, возьмут кредит и организуют консорциум по его утилизации.Вот тыщи лет шли столетние войны за власть одних над другими (и сейчас идут), наши же просто черкнули в конституции--«Вся власть принадлежит народу!». Ну что за бред собачий, когда в истории таких случаев всего штук 4-5 и наскребешь?! Скажем, в древнем Риме, когда во время боев гладиаторов решалась судьба раненого гладиатора, зрители голосовали или пальцем вниз (добить), либо вверх (пощадить), а император подавал знак, какой показывало большинство. Позже Стенька Разин прислушался к ропоту народа и ради него не пожалел целую княжну выкинуть за борт. А казацкая вольница на Хортице, собираясь в Круг, сама выбирала кошевым атаманом И.Сирка, чтобы тот вел их в бой, и присуждала дать 5 плетей своему батюшке, пропившему рясу. Ну и батько Нестор Махно, которого народ уважал за то, что тот периодически собирал на площади в Гуляй-поле людей, выслушивал их жалобы и тут же творил суд, и даже однажды, когда народ показал на его кума, как на мародера, обственоручно расстрелял того тут же.Ну, лозунг написать-то написали, а как контролировать то, что пером писано? Ведь власть без контроля—это что кистень в руках разбойника. Тут в Никополе Союз «Никопольчане» пытается проблему контроля решать, так власть (голова и депутаты) всполошились и пошли ломиться, как мамонты по кукурузе, да это и понятно—ну на кой нужен контроль тем, у кого рылы в таком пуху?!...Да и власть у нас не без странности—то она народная и охраняется Кодексами, то в Писании открывается, что любая власть исключительно от Бога. Так кому подчиняться? Выходит, что прежде, чем идти во власть, махровый Порошенко, Ляшко и Фисак заходят в канцелярию к Богу и получают там инструкции, а каждого властного мента мы должны встречать под козырек, как посланца божьего? Скажите, какой дурак неадекватно разделил выборы на президентские и остальные, не доработав закон о выборах?Во-первых, нам что, деньги некуда девать, что мы на выборы выкинули две кучи денег вместо одной? А главное, завтра мы попадем в ситуацию—выберем городских депутатов из партии Ляшка, мэром станет человек Рабиновича, в областном Совете будет править «Свобода», губернатором станет «Слуга народа», а в парламенте большинство получит оппозиция Вилкула. Не зарекайтись, все может быть, так угадайте—кто из них тогда нами будет править, перед кем они будут отчитываться (перед народом, или своими партиями) и кто их отзывать будет? У нас ведь как? Избираем за 5 мин., а потом годами здыхаться не можем от придурка какого. Тут медведь ногу сломает и солдат с ружьем растеряется.Не с того конца редьку выборов есть начали (впрочем, как и редьку реформ), с судебной надо было начинать, в нее все упирается. Вы задумывались, а на хрена, извините, нам столько судов? Первичный, аппеляционный, верховный, уголовный, хозяйственный, короче, пальцев не хватит перечислять. Первичные суды надрываются от перегрузки, а остальные суды отменяют их решни кому в угоду, кому за деньги, и карусель крутится снова. А что, наши суды, по разным книжкам учились? Или у нас несколько правовых кодексов и конституций? Или, как в Америке, что ни штат, то свои законы? Или у нас уже суды начали разделять на «умных» и «недоучек», а у судей разные дипломы? Так почему бы и нам не уравнять их адекватно, чтобы не делать из них культа?Скажем, взять и упразднить паразитные суды во главе с алчным конституционным, оставить только суды первичные да Верховный суд, хватит с головой. Зато сэкономим народные миллиарды, а элитным судьям придется зарабатывать себе на хлеб (с икрой) умением, а не местом сидения. А чтобы судьи не забывали о власти народа, достаточно их избирать и отзывать с легкостью, прикрепив к ним присяжных от народа. А то у нас суды сачкуют как фельдшеры в армии, те ставить клизмы солдатам вдвоем ходят, один знает—как ставить, а другой—куда.Зеленскому сейчас приходится ухо востро держать, и если он думал, что кресло президента окажется в кругу друзей, так и нет, он оказался во вражеском лагере, там он просто чужой. Там другие понятия и люди там друг другу не друзья и соратники, а «волки позорные». Сейчас они пытаются загнать президента на свое игровое поле, где они собаку съели, а он—нет, чтобы там его и схарчить, не подавившись. Волчара Порошенко уже и не скрывает, что война—это сбыт его продукции с прибылью, и чем плотнее он накормит вражье войско своими харчами, тем охотнее те будут убивать наших, набивая его мошну. Но в деловых кругах ценят менеджеров, которые и не таких умеют заставить работать.Скажем, достаточно Зеленскому резко отойти от стереотипов своих врагов и ежедневно поражать их необычностью своих мыслей и поступков (вспомните императора Нерона). Представьте--президент подает в ВР свой проект закона в защиту детей, демонстрируя картинку, где 5 кобыл ногами мутузят хрупкую девчушку, снимают на камеру и весело ржут, за что их родители (дети неподсудны) отделываются грошовыми штафами. Ну, раз по закону за детей отвечают родители, так и принять такое—родителей кобыл привозить в школу, ставить перед линейкой, снимать штаны и всыпать по 5 плетей. Все это фиксировать и публиковать, есть надежда, что после этого воспитательный процесс в семьях явно оживится. А остальных обидчиков детей сперва кастрировать, а потом уже срок давать, да не от 3-х до 33-х, а от 32-х до 33-х, а то уже до самосудов докатились по вине ленности и продажности судов.Или такое вот. Мир признает Украину самой подозрительной страной, где преступнику предъявляют не обвинение, а подозрение, и так подозревают до тех пор, пока тот подозрительно легко не снимает с ноги браслет и на носилках скрывается за границей, унося украденные миллиарды. Тут самый раз президенту огласить проект закона, по которому судья, принявший решение, тут же пристегивается к ножке кровати и сидит, пока не восполнит нанесенный стране ущерб, или пока преступник не вернется. И в других областях президенту твердость не повредит, скажем, стукнуть кулаком по столу, отобрать земельные массивы у монополистов, не отличающих плуга от лопаты, и отдать землю тем, кто сам будет на ней работать, а продуктами земли кормить украинцев, благо, что образцов фермерства (с инвестициями) в мире предостаточно. Разумеется, предварительно повыгоняв через раз нынешних распорядителей землей.Вой, конечно, небес достигнет, тут и незнание законов появится, и негуманность, и несоответствие мировым нормам и стандартам, в общем, полный набор помойного ведра, но людям такой подход понравится, надо только чаще к ним обращаться. А под щитом человеческих симпатий у президента всегда найдется контраргумент, типа «А кто вам запрещает критиковать меня?Флаг вам в руки—ругайте меня, топчитесь по моим проектам, смейтесь над моими ошибками, но только личным примером показывайте, как правильно надо делать, а я с удовольствием буду учиться. А не то я ославлю вас как даром протирающих штаны за народные денежки и докажу это». Возможно, Зеленский ошибается, думая, что у него вагон времени, а ведь ему еще команду надо собирать, способную держать его в форме и стоять как скала, когда надо будет действовать решительно и быстро, потому как древние греки верили, что вдвое больше дает тот, кто быстро дает.P.S. А тем, кто верит, что им по жизни готовы помочь богатые дельцы типа Порошенко, Гройсмана, или кого из их команд, советуем по дороге на избирательный участок заглянуть к психиатру. На всякий случай.