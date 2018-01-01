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До Покрова докатилась предвыборная гонка. Посыпались кандидаты всех мастей...


Гречку еще не раздают, но чувство реальности уже теряют.

Я понимаю, что выборы летом, на улице жара, но все-таки мозги надо включать.

Анализировать, сопоставлять, почитать в конце-концов, вы же все досвидчени, с уровнем IQ…надеюсь…

Хочется спросить, - а что это было – словоблудие, спич, - занесло, или попутало…

Итак, цитаты «великих»: Покров пилотный город, территория коррупции, резервация, отстойник… и это только начало…осталось только назвать людей биомассой…

Уважаемые кандидаты, вы шпаргалки не попутали, что вообще вы знаете о Покрове, о покровчанах, о городе, его истории…

О проблемах, которые мы выгребаем последние четыре года.

Где вы были, когда город замерзал, когда на коммунальных предприятиях висели миллионные долги, когда не освещались улицы, неделями не вывозился мусор, центральный парк превратили в свалку?

Этот список можно продолжать.

Кому интересно, приходите, я расскажу.

Красиво пиз… легче, чем пахать по 24 часа в сутки.

Я знаю, что говорю и не позволю втаптывать в грязь наш город, нивелировать ту колоссальную работу, которая сделана за последнее время общими усилиями горожан.

Хочется разрушить до основания, построить свой мир, с поштучно набранными политиканами и правдолюбцами, - а что затем...?

Мы это уже проходили...

Так что, прежде чем кричать, что вы всех «сделаете» и все порешаете, заработайте свой кредит доверия на благих делах.

Помогите лучше маленькому мальчику Илюше Кондарюку, который так мужественно борется с раком. Расчетный счет мамы – ПриватБанк 5168 7573 7716 6683 Кондарюк Екатерина.

Чтобы не получилось как в песне, - «Выборы – выборы, кандидаты….»

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