До Покрова докатилась предвыборная гонка. Посыпались кандидаты всех мастей...

Гречку еще не раздают, но чувство реальности уже теряют.
Я понимаю, что выборы летом, на улице жара, но все-таки мозги надо включать.
Анализировать, сопоставлять, почитать в конце-концов, вы же все досвидчени, с уровнем IQ…надеюсь…
Хочется спросить, - а что это было – словоблудие, спич, - занесло, или попутало…
Итак, цитаты «великих»: Покров пилотный город, территория коррупции, резервация, отстойник… и это только начало…осталось только назвать людей биомассой…
Уважаемые кандидаты, вы шпаргалки не попутали, что вообще вы знаете о Покрове, о покровчанах, о городе, его истории…
О проблемах, которые мы выгребаем последние четыре года.
Где вы были, когда город замерзал, когда на коммунальных предприятиях висели миллионные долги, когда не освещались улицы, неделями не вывозился мусор, центральный парк превратили в свалку?
Этот список можно продолжать.
Кому интересно, приходите, я расскажу.
Красиво пиз… легче, чем пахать по 24 часа в сутки.
Я знаю, что говорю и не позволю втаптывать в грязь наш город, нивелировать ту колоссальную работу, которая сделана за последнее время общими усилиями горожан.
Хочется разрушить до основания, построить свой мир, с поштучно набранными политиканами и правдолюбцами, - а что затем...?
Мы это уже проходили...
Так что, прежде чем кричать, что вы всех «сделаете» и все порешаете, заработайте свой кредит доверия на благих делах.
Помогите лучше маленькому мальчику Илюше Кондарюку, который так мужественно борется с раком. Расчетный счет мамы – ПриватБанк 5168 7573 7716 6683 Кондарюк Екатерина.
Чтобы не получилось как в песне, - «Выборы – выборы, кандидаты….»