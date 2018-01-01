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Александр Саюк: Хочу публично обратиться к своим коллегам депутатам Никопольского городского совета (видео)


Хочу публично обратиться к своим коллегам депутатам Никопольского городского совета. Давайте вспомним,кто нас избрал ! Зачем и для кого мы работаем !

Если посмотрев будете Согласны, поделитесь с друзьями !
С Уважением, Александр Саюк
кому удобней на ФБ

Подумайте! Хочу публично обратиться к своим коллегам депутатам Никопольского городского совета. Давайте вспомним,кто нас избрал ! Зачем и для кого мы работаем ! Если посмотрев будете Согласны, поделитесь с друзьями !

Опубліковано Alexandr Sayuk Понеділок, 1 липня 2019 р.

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