Александр Саюк: Хочу публично обратиться к своим коллегам депутатам Никопольского городского совета (видео)

Хочу публично обратиться к своим коллегам депутатам Никопольского городского совета. Давайте вспомним,кто нас избрал ! Зачем и для кого мы работаем !
Если посмотрев будете Согласны, поделитесь с друзьями !
С Уважением, Александр Саюк
кому удобней на ФБ
Подумайте! Хочу публично обратиться к своим коллегам депутатам Никопольского городского совета. Давайте вспомним,кто нас избрал ! Зачем и для кого мы работаем ! Если посмотрев будете Согласны, поделитесь с друзьями !Опубліковано Alexandr Sayuk Понеділок, 1 липня 2019 р.