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Редакция газеты "ГОРОД Никополь" примет на постоянную работу корреспондента



Рассмотрим все резюме, но пожелания редакции таковы: 

- Опыт работы и профильное образование  - приветствуется но не обязательно
- Знание и свободное владение Украинским языком - обязательно
- Коммуникабельность, активность и стремление - обязательно
- Умение проанализировать и описать тему (событие, происшествие и т.п.) - обязательно
- Кто не боится видеокамеры. Умение работы как в студии так и на улице (интервью, сюжеты и т.п.) - обучим

Предпочтительно девушка 25-35 лет.

Условия работы и оплата при собеседовании

Направляйте резюме на ящик: office@nikopol.dp.ua (в теме указать - резюме)
или просто звоните: 050 7085305, 096 9727785

гл. редактор газеты "ГОРОД Никополь"
Виктор Артеменко
оф.сайт: http://www.nikopol.dp.ua
Адрес редакции: Днепропетровская обл., г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 
Свидетельство ДП № 1712-450ПР

P\S
Прежде чем звонить или писать советую изучить, немного, оф.сайт дабы понимать какова редакционная позиция нашего издания.
Спасибо!

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