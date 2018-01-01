МИРОСЛАВ ГАЙ: Ведет переговоры и спешит. Путин готовится к войне

РФ комментирует терракты, а точнее, военные операции на танкерах с нефтью в Оманском заливе.Все знают, что при нынешних трендах нефть будет падать, а некоторые аналитические компании обещают резкое падение уже в этом полугодие.Причем падение цен нефти ждут ниже критических возможностей РФ формировать бюджет.Как не смеялись мы с плана Анаконда, а гонка вооружения, втягивание РФ в региональные конфликты, санкции и цены на нефть делают свое дело.Руководство РФ все это понимает и спешит.Напомню, что 22 апреля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации М.Санаи.И у них состоялся «обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе».Теперь пресс-секретарь Путина Песков заявляет, что «инциденты, подобные событиям в Оманском заливе, способны расшатать основы мировой экономики, поэтому голословные обвинения в таких ситуациях нельзя принимать во внимание».Такие же заявления мы слышали после Солсбери или после сбития боинга МH-17.При этом ясно, что РФ сама заинтересована в войне США и Ирана, что продлило бы относительно высокие цены на нефть и позволило бы отвлечь мировое сообщества от других интересов РФ — Беларуси, Украины, Молдовы…Мы же видим, что РФ продолжает разворачивать свою инфраструктуру для войны у нас на границах.Все все понимают, поэтому США уже увеличивает свой контингент в Польше.РФ тоже не пасет задних и в Украине. Медведчук скупает телеканалы в Украине.Сейчас еще и СТБ, Айситиви, Новый вероятно готовят на продажу, весь холдинг.А кто купит? Точно не Нетфликс.Идут переговоры Беларуси и РФ про зону единой валюты, а военная доктрина Единой Союзной Державы уже утверждена российской стороной, о чем висит сообщение на сайте президента РФ.Все спешат, все накапливают средства и доводят инфраструктуру.Мне было бы, возможно, плевать на проблемы США, Беларуси и даже стран Балтии, если бы это все не касалось и Украины.РФ уже испытывает тактические виды ЯО и давно имеет доктрину первого удара в ответ на угрозу для РФ не ядерного характера.А что в Украине?Шорты, фонтаны, Бойко и Медведчук с новой компанией по поставке газа и концерты с танцами от всех политических сил по регионах?А ведь заденет в первую очередь нас. От цен на бензин до реальной войны.